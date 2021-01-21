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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۱۰

از سوی سخنگوی وزارت خارجه؛

ایران عملیات تروریستی در بغداد را محکوم کرد

ایران عملیات تروریستی در بغداد را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه وقوع دو انفجار تروریستی امروز پنجشنبه در پایتخت عراق را که منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از شهروندان بیگناه عراقی شد، محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز همدردی دولت و ملت ایران با خانواده‌های قربانیان، این مصیبت بزرگ را به دولت و ملت عراق تسلیت گفت و برای شهدای این فاجعه علو درجات و برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرد.

وی افزود: تروریسم تکفیری با تنفسی دوباره، عراق را هدف گرفته و درصدد است تا آرامش و ثبات این کشور را برهم زده و بهانه‌ای برای استمرار حضور بیگانگان فراهم کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از دولت عراق، ثبات، استقرار و یکپارچگی این کشور و همچنین حمایت از اقدامات دولت و دستگاه‌های امنیتی عراق در برقراری امنیت و دستگیری و مجازات آمران و عاملان و خشکاندن ریشه فکر تکفیری، گفت: جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته آماده است هرگونه کمک و مساعدتی را در مسیر مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در اختیار برادران عراقی قرار دهد.

کد مطلب 5127646

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