ایران عملیات تروریستی در بغداد را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز همدردی دولت و ملت ایران با خانواده‌های قربانیان، این مصیبت بزرگ را به دولت و ملت عراق تسلیت گفت و برای شهدای این فاجعه علو درجات و برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرد.

وی افزود: تروریسم تکفیری با تنفسی دوباره، عراق را هدف گرفته و درصدد است تا آرامش و ثبات این کشور را برهم زده و بهانه‌ای برای استمرار حضور بیگانگان فراهم کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از دولت عراق، ثبات، استقرار و یکپارچگی این کشور و همچنین حمایت از اقدامات دولت و دستگاه‌های امنیتی عراق در برقراری امنیت و دستگیری و مجازات آمران و عاملان و خشکاندن ریشه فکر تکفیری، گفت: جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته آماده است هرگونه کمک و مساعدتی را در مسیر مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در اختیار برادران عراقی قرار دهد.