سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور یک درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، تقی نبئی پنجشنبه شب در جلسه بررسی مسائل و مشکلات معادن آذربایجان غربی با بیان اینکه در حال حاضر سهم معادن در تولید ناخالص داخلی در دنیا پنج تا هفت درصد است، از سال گذشته تاکنون چرخش اقتصادی کشور به سوی معدن پیش رفته و امسال وضعیت معدن بهتر از سال‌های گذشته است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۱ هزار واحد معدنی دارای پروانه در کشور، اضافه کرد: از این تعداد پنج هزار و ۶۰۰ واحد فعال و نیمه فعال بوده و مابقی غیرفعال هستند که کمبود نقدینگی برای سرمایه‌گذاری، فرسودگی ماشین‌آلات و نبود صنایع معدنی متناسب با ذخایر معدنی از مهمترین دلایل و مشکلات بخش معادن به شمار می‌رود.

نبئی با تاکید بر تأمین امنیت سرمایه گذاری در حوزه معادن، اضافه کرد: سیاست گذاری ها در حوزه معدن باید اصلاح شود و اگر در این حوزه سرمایه گذاری نشود به جایگاه واقعی نمی رسیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور در ادامه با بیان اینکه معادن کشور، علاوه بر معارضان محلی و دولتی، با مشکل تأمین مالی و نبود سرمایه گذار برای فعال سازی و بهره برداری، روبرو هستند، ادامه داد: ضعف در نظارت، تحریم‌های بین المللی به همراه تحریم‌های داخلی برای ورود ماشین آلات موردنیاز بخش معدن موجب بروز مشکلات اساسی در این بخش شده که باید برطرف شود.

نبئی با اشاره به ضعف نظارت بر حوزه فعالیت معادن اضافه کرد: یکی از مشکلات موجود نداشتن ضمانت اجرایی برای طراحی‌هایی است که ما در حوزه معدن انجام می‌دهیم یعنی در شرایط کنونی ما به صورت موردی از معادنی بازرسی می‌کنیم که فهرست آن‌ها را وزارت صنعت بر اساس درصد وجود خطر در این معادن اعلام می‌کند ما هم نتایج تحلیل شده بازرسی‌ها را برای بررسی و رفع نقص به وزارتخانه ارائه می‌کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور گفت: طرحی هم در مجلس اعلام وصول شد که طرح ممنوعیت صدور پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشسته‌ها که اگراجرایی شود ۹۵ درصد ظرفیت کارشناسی کشور حذف و ۵ درصد باقی توانایی کار تخصصی ندارند

نبئی خاطرنشان کرد: بخش معدن، علاوه بر ایجاد اشتغالزایی قابل توجه در کشور، قادر خواهد بود در محرومیت زدایی استان‌های کشور، نقش مؤثری داشته باشد، در حال حاضر، به دلیل اینکه تحریم‌های ظالمانه آمریکا موانعی برای فروش نفت کشور به وجود آورده است؛ بنابراین، فرصت ارتقای جایگاه معدن در اقتصاد کشور را فراهم ساخته است.

وی خاطرنشان کرد: بیش از هزار و ۲۰۰ گواهی کشف معدن به پروانه بهره برداری تبدیل نشده که دلایل آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه یک پنجم پایانه های کشور در آذربایجان‌غربی وجود دارد و توان صادراتی بسزایی در این استان داریم، گفت: این استان جز ۵ استان کشور در زمینه میزان ذخایر معدنی است و باید برای گسترش فعالیت های معدنی از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود.

غلامرضا بابایی همچنین به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها بر تغییر روش های سنتی برداشت ها از معادن استان به روش های نوین تاکید کرد.

رئیس نظام مهندسی معدن آذربایجان‌غربی هم در این جلسه گفت: دوهزار و ۱۴۲ نفر در این سازمان عضو هستند و در طی سال جاری با وجود شرایط کرونایی ۹ دوره آموزشی از جمله ۲ دوره آموزشی کارگران معادن با موضوع ایمنی در معادن برگزار کرده‌ایم.

پریسا اسماعیل‌زاده اضافه کرد: یکی از مشکلات نظام مهندسی معدن آذربایجان‌غربی با توجه به افزایش حوزه کاری سازمان نظام مهندسی معدن و رشد تعداد اعضا، از استاندار درخواست اعطای یک زمین برای ساخت ساختمان هستیم.