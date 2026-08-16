مراسم بزرگداشت روز خبرنگار با حضور قالیباف برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت روز خبرنگار شامگاه شنبه با حضورمحمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، علی نیکزاد و حمیدرضا حاجی‌بابایی نواب رئیس مجلس، عباس گودرزی، حجت الاسلام علیرضا سلیمی، فرشاد ابراهیم پور و سمیه رفیعی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران خانه ملت، برگزار شد.

در این مراسم که با حضور حدود ۲۵۰ نفر از خبرنگاران پارلمانی همراه بود، از مقام شامخ شهدای رسانه در جنگ تحمیلی دوم و سوم تجلیل شد. در این بخش، قالیباف و اعضای هیات رئیسه مجلس با اهدای لوح تقدیر از خواهر شهیده خبرنگار، فرشته باقری از شهدای جنگ ۱۲ روزه، تقدیر کردند.

همچنین از خبرنگار پیشکسوت جعفر شرفشاهی به پاس سال‌ها فعالیت رسانه‌ای و به یاد فرزند وی سرهنگ شهید شاهین شرفشاهی، از شهدای جنگ رمضان، تجلیل به عمل آمد.

در ادامه این مراسم، خانواده مرحوم اصغر خمسه، عکاس خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) که سال گذشته دارفانی را وداع گفت، نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش دیگری از این برنامه، پنج نفر از خبرنگاران پارلمانی به قید قرعه به بیان دغدغه‌ها، مسائل و پیشنهادهای خود در حوزه فعالیت رسانه‌ای به ویژه در ارتباط با پارلمان پرداختند.

همچنین در پایان مراسم، به قید قرعه به ۱۰ نفر از خبرنگاران حاضر، کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس اهدا شد.

این مراسم با هدف پاسداشت جایگاه خبرنگاران و قدردانی از تلاش‌های فعالان رسانه‌ای حوزه مجلس شورای اسلامی به همت مرکز ارتباطات رسانه و امور فرهنگی برگزار شد.