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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

سردار قاسم رضایی با امام جمعه ایلام دیدار و گفتگو کرد

سردار قاسم رضایی با امام جمعه ایلام دیدار و گفتگو کرد

ایلام - سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با امام جمعه ایلام دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در جریان سفر به استان ایلام، با حجت الاسلام کریمی تبار، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که سردار سلمانی، فرمانده انتظامی سابق استان، و سردار گراوندی، فرمانده انتظامی جدید استان ایلام نیز حضور داشتند، بر ارتقای همکاریهای فی مابین مجموعه انتظامی و نهادهای دینی و فرهنگی استان تأکید شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین کریمی تبار ضمن تقدیر از زحمات سردار سلمانی در دوره تصدی مسئولیت، برای سردار گراوندی در سمت جدید، آرزوی توفیق کرد و نقش نیروی انتظامی را در تأمین نظم، امنیت و آرامش عمومی استان، حیاتی و بی‌بدیل دانست.

گفتنی است در پایان این دیدار، از خدمات ارزشمند سردار سلمانی قدردانی و برای سردار گراوندی، فرمانده جدید انتظامی استان ایلام، در انجام مأموریتهای محوله، آرزوی موفقیت شد.

کد مطلب 6917950

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