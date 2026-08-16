به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمود موسوی در همایش تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان نور، خبرنگاری را حرفهای هنری و رسالتی ارزشمند دانست و گفت: برخی خبرها اگر توسط خبرنگاران ثبت و منتشر نشوند، در تاریخ از بین میروند.
وی با تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: نگارش خبر نیازمند دقت، ظرافت و هنر است و خبرنگاران با وجود درآمد اندک و گاهی پذیرش خطرات، خدمات بزرگی به جامعه ارائه میکنند. به گفته وی، با گسترش هوش مصنوعی نیز مسئولیت و حساسیت کار خبرنگاران بیش از گذشته شده است.
امام جمعه چمستان با قدردانی از خبرنگاران افزود: بسیاری از مشکلات منطقه به واسطه انعکاس رسانهای پیگیری و برطرف میشود و این خدمت، علاوه بر ارزش اجتماعی، اجر اخروی نیز دارد.
حجت الاسلام موسوی همچنین از تلاشهای شهردار، بخشدار، شورای شهر و شورای بخش در پیگیری مسائل چمستان تقدیر کرد و گفت: با وجود گستردگی مشکلات، مردم از روند اقدامات اجرایی در شهر و بخش رضایت دارند.
اسحق تونی شهردار چمستان در همایش تجلیل از خبرنگاران شهرستان نور، با قدردانی از نقش رسانهها در انعکاس مطالبات مردم، خبرنگاران این شهرستان را از حرفهایترینها دانست و بر همافزایی رسانه و مدیران تأکید کرد.
وی ضمن تبریک روز خبرنگار، از بهمن صفری بخشدار چمستان، امام جمعه، اعضای شورا و دهیاران نیز قدردانی کرد.
تونی با اشاره به تجربه خدمت در هفت شهرستان گفت: خبرنگاران نور از بهترینهای کشورند و اخبار را بدون حب و بغض و با نگاه حرفهای منتشر میکنند. به گفته او از سال ۱۳۹۶ تاکنون نیز کمتر شاهد انتشار مطالب شخصی علیه یا له مدیران بوده است.
وی نقش رسانهها را در نقد، پیشنهاد و انعکاس اقدامات مثبت مهم دانست و افزود اطلاعرسانی درست، موجب تقویت انگیزه مدیران میشود.
شهردار چمستان از خبرنگاران خواست مطالبات و کمبودهای منطقه را به مسئولان بالادستی منتقل کنند و تأکید کرد رسانهها میتوانند در احقاق حقوق مردم نقش مؤثری داشته باشند.
او با اشاره به ساماندهی ساختوسازهای غیرمجاز گفت این موضوع از چالشهای مهم شهر بود که با برنامهریزی و همکاری دستگاهها بهبود یافته است.
تونی همچنین از اختصاص اعتبار برای بازنگری طرح تفصیلی چمستان خبر داد و آن را نتیجه پیگیریها و همراهی رسانهها دانست.
وی در پایان با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی از جمله آب تأکید کرد که با برنامهریزی و تصمیمگیری صحیح میتوان بسیاری از این چالشها را مدیریت و حقوق مردم را بهتر تأمین کرد.
وی در پایان با اشاره به شرایط کشور، ابراز امیدواری کرد با پایان یافتن شرایط موجود، زمینه برگزاری دوباره برنامهها و مناسبتهای فرهنگی و اجتماعی در منطقه با شور و نشاط بیشتری فراهم شود.
بهمن صفری، بخشدار چمستان، در همایش تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان نور با بیان اینکه خود سالها در عرصه رسانه و خبرنگاری فعالیت داشته، بر ضرورت حمایت از خبرنگاران، تقویت رسانههای محلی و توسعه فعالیتهای فرهنگی در منطقه تأکید کرد.
صفری با بیان اینکه حرفه خبرنگاری جز عشق، عایدی دیگری ندارد، اظهار کرد: با دغدغههای این شغل کاملاً آشنا هستم، چرا که سالها در عرصه خبر فعالیت کردهام و میدانم خبرنگاری شغلی دشوار و کمدرآمد است و نباید به آن به چشم یک بیزینس نگاه کرد.
بخشدار چمستان خبرنگاران را همراهان همیشگی مردم دانست و گفت: خبرنگاران در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی در کنار مردم حضور دارند و واقعیتها را به مخاطبان منتقل میکنند تا قضاوت نهایی بر عهده مردم باشد.
وی با اشاره به تغییر شیوه اطلاعرسانی افزود: امروز تلفن همراه سریعترین رسانه در اختیار مردم است و رسانههای رسمی باید نگاه و رویکرد خود را متناسب با این تغییرات اصلاح کنند تا زمینه گرایش خبرنگاران به رسانههای خارجی از بین برود.
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