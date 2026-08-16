کشوریان: تأمین زمین و ساخت مسکن خبرنگاران در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از ثبت‌نام متقاضیان نهضت ملی مسکن، افرادی که سابقه مالکیت نداشتند و آورده اولیه اعلام‌شده از سوی اداره‌کل را پرداخت کرده بودند، شناسایی شدند.

وی افزود: حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ نفر از متقاضیان شرایط لازم را داشتند که برای بخش قابل توجهی از آنها پروژه تعریف شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: برای حدود ۵ هزار و ۶۰۰ نفر پروژه تعریف شده و عملیات ساخت این واحدها از طریق کارگزاری‌هایی از جمله بنیاد مسکن آغاز شده است.

کشوریان تصریح کرد: برای بخشی دیگر از متقاضیان نیز زمین تأمین و در قالب گروه‌ساخت در اختیار آنها قرار گرفته است تا فرآیند ساخت مسکن را دنبال کنند.

وی با اشاره به متقاضیانی که تاکنون امکان تأمین زمین برای آنها فراهم نشده بود، گفت: برای این گروه نیز پروژه ۸۳۲ واحدی تعریف و فرآیند انتخاب آنها انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: پیامک مربوط به این متقاضیان هنوز ارسال نشده و پس از هماهنگی با بانک مسکن، اطلاع‌رسانی از روز سه‌شنبه انجام خواهد شد تا مراحل بعدی فرآیند برای متقاضیان آغاز شود.

خبرنگاران واجد شرایط در طرح مسکن قرار می‌گیرند

کشوریان درباره مسکن خبرنگاران نیز اظهار کرد: خبرنگارانی که درخواست مسکن داشته باشند و واجد شرایط نهضت ملی مسکن باشند، در همین قالب مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: برای متقاضیانی که تاکنون درخواست خود را در چارچوب نهضت ملی مسکن ثبت کرده‌اند، موضوع تأمین زمین یا ساخت واحد در دست پیگیری است و درخواست‌های جدید نیز در همین چارچوب بررسی خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر تأکید کرد: اولویت ما این است که زمین‌های دارای خدمات زیربنایی و روبنایی آماده شود و پس از تأمین زمین‌های دارای خدمات کامل، سایر متقاضیان نیز تحت پوشش قرار گیرند.

واگذاری زمین به خانوارهای دارای سه و چهار فرزند

کشوریان همچنین با اشاره به اجرای برنامه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در این طرح، خانوارهای دارای سه فرزند و چهار فرزند نیز مشمول واگذاری زمین می‌شوند.

وی توضیح داد: در خانوارهای دارای سه فرزند، فرزند سوم باید از تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: در سال گذشته نیز حدود ۴ هزار و ۵۰۰ خانوار در قالب این طرح زمین دریافت کردند و قراردادهای مربوط به آنها نیز تحویل شده است.

کشوریان خاطرنشان کرد: در شهرهای مختلف استان، زمین‌هایی که آماده و دارای خدمات زیربنایی بوده‌اند، شناسایی و برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده‌اند و روند واگذاری‌ها بر اساس مصوبات مربوطه ادامه خواهد داشت.