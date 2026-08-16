کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز یکشنبه (۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور با ۱۸۳ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح این طرح، گفت: در موضوع جاسوسی قانون داریم، اما در حوزه نفوذ، با توجه به اهمیت این موضوع و تأکید رهبر شهید بر مقابله با نفوذ، خلأ قانونی وجود داشت که این طرح برای رفع همین خلأ تدوین شده است.
وی افزود: این طرح با حضور و مشارکت تمامی دستگاههای ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و از مدتها پیش از جنگ ۱۲ روزه، تلاشها برای تدوین و بررسی دقیق آن آغاز شده بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: موضوع در کمیته تخصصی با دقت بسیار بالا و بهصورت کلمهبهکلمه بررسی شد و دیدگاهها و نظرات دستگاههای مرتبط نیز مورد توجه قرار گرفت.
قشقاوی با تأکید بر ضرورت تصویب این طرح تصریح کرد: ضرورت تصویب قانون برای مقابله با نفوذ برای همه دستگاههای ذیربط محرز و مسلم است و این طرح با هدف ایجاد چارچوب قانونی مشخص برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با نفوذ تهیه شده است.
زنگنه: طرح مقابله با جاسوسی و نفوذ دست افراد مشمول نفوذ و جاسوسی را بازتر میکند
محسن زنگنه ،نماینده مردم تربت حیدریه در مخالفت با کلیات طرح مقابله با جاسوسی و نفوذ گفت: آیا موافقان این طرح، بندهای آن را بهصورت دقیق بررسی کردهاند؟ این طرح اتفاقاً دست افرادی را که مشمول نفوذ و جاسوسی هستند، بیشتر باز میکند.
وی با انتقاد از برخی مواد این طرح افزود: در این طرح به همه حوزههای اقتصادی و فرهنگی تعرض شده و بر اساس ماده ۳ آن از این به بعد انجام تمامی فعالیت های دستگاه های مشمول این قانون باید در سامانه ثبت و دریافت مجوز پیشبینی شده است و در واقع با این ماده از تمامی فعالیت های اقتصادی جلوگیری خواهد شد و در ماده دیگری عملاً محدودیتهایی برای فعالیتهای مجازی در نظر گرفته شده است؛ چنین احکامی میتواند موجب هرجومرج شود و با ساختار قانونگذاری و سیاستهای رهبر شهید انقلاب در حوزه قانونگذاری مغایرت دارد و این ایرادات نشان میدهد عزیزانی که در حوزههای حقوقی و امنیتی روی این طرح کار کردهاند، باید ایرادات جدی آن را مورد توجه قرار دهند.
زنگنه یادآور شد: این طرح، مقابله جدی با نفوذ را تقلیل داده و آن را به مجموعهای از محدودیتها و احکام پراکنده تبدیل میکنیم؛ مواد ۱۲، ۲۶ و و ۲۷ آن نیز با سیاست ها مغایرت دارد و باید پیش از تصویب کلیات، این ایرادات بهصورت جدی بررسی و اصلاح شود.
سالاری: با مقابله با نفوذ مخالف نیستیم، اما طرح باید منقح و منسجم شود
عثمان سالاری، نماینده مردم تربت جام نیز در مخالفت با کلیات طرح مقابله با جاسوسی و نفوذ، با تأکید بر اینکه اصل مقابله با نفوذ ضرورتی اجتنابناپذیر، معقول و مقبول است، گفت: ماهیت این طرح عمدتاً قضایی است و از ماده ۱۲ به بعد، بهطور گسترده برای برخی اقدامات جرمانگاری و مجازات تعیین شده است؛ بنابراین باید الزامات قانونی مربوط به طرحهای دارای ماهیت قضایی در آن رعایت شود.
سالاری افزود: مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان، هر طرح یا لایحهای که ماهیت قضایی و حقوقی داشته باشد، باید نظر قوه قضاییه درباره آن اخذ شود. تا آنجا که اطلاع دارم، در فرآیند بررسی این طرح نظر قوه قضاییه اخذ نشده و این قوه مورد مشورت قرار نگرفته است؛ چگونه ممکن است چنین طرح کاربردی و راهبردی با این میزان اهمیت، بدون بهرهگیری کافی از ظرفیتهای تخصصی حوزه حقوق و قضا بررسی شود؟ متأسفانه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، قاضی یا حقوقدانی که با اصول کلی حقوقی و عمومات قانونی آشنایی داشته باشد، حضور ندارد و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در بررسی این طرح مورد مشورت قرار نگرفتهاند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما با مقابله با نفوذ مخالف نیستیم؛ بدترین صدمات را از طریق نفوذ به کشور و ساختارهای مختلف وارد شده است، اما مقابله با نفوذ باید در قالب یک قانون دقیق، منقح، منسجم و از نظر حقوقی مستحکم انجام شود؛ با توجه به اینکه در بخشهای مختلف طرح جرمانگاری و برای رفتارها مجازات تعیین شده است، ضروری بود نظر قوه قضاییه و همچنین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اخذ و ملاحظات تخصصی آنها در متن لحاظ شود بهتر است کلیات این طرح به کمیسیون بازگردانده شود تا با همکاری و اشتراک نظر کمیسیون حقوقی و قضایی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، متن آن بهصورت دقیق تدوین و برای بررسی مجدد به صحن علنی ارائه شود.
صباغیان: قانون جدید برای مقابله با نفوذ نباید با عجله تصویب شود
محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز و بافق، در ادامه در مخالفت با کلیات طرح مقابله با جاسوسی و نفوذ، خطاب به اعضای کمیسیون امنیت ملی و دولت گفت: آیا در رابطه با نفوذی که در کشور صورت گرفته، قانون نداریم که بلافاصله باید متوسل به تصویب قانون جدید برای پاسخگویی و مقابله با آن شویم؟
وی افزود: ما با مقابله با نفوذ و برخورد با عوامل آن موافق هستیم، اما قوانین زیادی در کشور وجود دارد که باید اجرا شوند و درست نیست بلافاصله و با عجله، قانون جدیدی تصویب کنیم؛ اگر به این شیوه عمل کنیم، قانون پشت سر قانون تصویب میشود اما در نهایت اجرا نمیشود. این نوع قانونگذاری درست نیست و نباید هر زمان اتفاقی در کشور رخ داد، بلافاصله به سمت قانونگذاری برویم بنابراین باید ابتدا بررسی شود که قوانین فعلی چه میزان ظرفیت برای برخورد با نفوذ و عوامل آن دارند و چرا بهدرستی اجرا نشدهاند.
نماینده مردم مهریز و بافق همچنین در تذکری خواستار برگزاری جلسهای برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور شد و گفت: لازم است درباره وضعیت اقتصادی جلسهای برگزار شود، چراکه مردم از نمایندگان خود انتظار دارند و میپرسند این چه وضعیتی است؟ باید وضعیت اقتصادی کشور برای مردم شفاف شود و مسئولان درباره شرایط موجود توضیح دهند.
اخلاقی امیری: تصویب قانون مقابله با نفوذ، تمرکز لازم را برای برخورد با عوامل نفوذ ایجاد میکند
حسن علی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با تبریک حلول ماه ربیعالاول و قدردانی از تلاش همه دستاندرکاران در سطح کشور، استان خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد برای میزبانی از زائران و مجاوران حرم امام رضا(ع) در دهه پایانی ماه صفر، گفت: اصل مقابله با نفوذ و برخورد با آن، امری لازم و ضروری است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به دیدگاه مخالفان طرح، افزود: مخالفان با اصل مقابله با نفوذ مخالفتی نداشتند و معتقد بودند در قوانین مختلف به این موضوع اشاره شده و ضرورتی برای بررسی مجدد آن وجود ندارد، اما در هر موضوعی ضمن اینکه تورم قوانین وجود دارد و این اشکال وارد است، قوانین متناسب با موضوعات جدید و ضرورتهای پیشآمده میتوانند تمرکز بیشتری بر یک مسئله ایجاد کنند.
وی ادامه داد: تصویب چنین قانونی در شرایطی که کشور بهویژه در پی دو سه جنگ اخیر با موضوع نفوذ مواجه بوده، میتواند تمرکز لازم را برای مدیران اجرایی ایجاد کند تا بر اساس یک منطق مشخص با عوامل نفوذ برخورد کنند.
اخلاقی امیری با بیان اینکه در قوانین مختلف، مواد و تبصرههای متعددی درباره مقابله با نفوذ وجود دارد، تصریح کرد: اجازه بدهید یک تمرکز قانونی بر این مسئله ایجاد شود و این قانون بعداً میتواند به عنوان یک قانون مادر، زمینه ساماندهی مواد و تبصرههای پراکنده در قوانین مختلف را فراهم کند و حتی با تصویب همین قانون نیز این اتفاق امکانپذیر خواهد بود.
وی تأکید کرد: با یک رأی قاطع اجازه دهید اصل و کلیات این طرح تصویب شود و اگر همکاران در جزئیات لایحه نکاتی دارند، این دغدغهها در زمان بررسی جزئیات حتماً مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.
صالحی: شرایط کشور، تصویب قانون جامع برای مقابله با نفوذ بیگانگان را ضروری کرده است
مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با تبریک آغاز ماه ربیعالاول، گفت: نمایندگانی که به عنوان مخالف طرح صحبت کردند، مخالفت جدی با اصل موضوع نداشتند و بیشتر بر این نکته تأکید داشتند که ممکن است قوانین مرتبط وجود داشته باشد، اما تاکنون به درستی اجرا نشده و از این رو ضرورتی برای تصویب قوانین جدید وجود ندارد.
وی افزود: همچنین درخصوص برخی مواد طرح و موضوع جرمانگاری، میتوان در زمان بررسی جزئیات نظر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را دریافت کرد و اعضای این کمیسیون میتوانند پیشنهادهای خود را ارائه دهند و هیچ محدودیت قانونی برای اصلاح و تکمیل جزئیات طرح وجود ندارد.
صالحی با تأکید بر شرایط خاص جامعه، تصریح کرد: امروز موضوع نفوذ و جاسوسی در سطح کشور اهمیت ویژهای پیدا کرده و متأسفانه برخی اتفاقات ناگوار در نتیجه نفوذ رخ داده است؛ بنابراین لازم است قوانین جدیدی تصویب شود که بتواند از نفوذ در هر سطح و شرایطی جلوگیری کند.
نماینده مردم اقلید در مجلس ادامه داد: به نظر میرسد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تدوین این طرح اقدام بسیار خوبی انجام داده و قطعاً نظرات دستگاههای امنیتی نیز در این طرح لحاظ شده است.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی لازم است همکاران با کلیات طرح موافقت کنند و اگر نمایندگان نسبت به تبصرهها و مواد آن نقطهنظری دارند، میتوانند پیشنهادهای خود را در زمان بررسی جزئیات ثبت و ارائه کنند.
معینی آرانی: قوانین موجود، پاسخگوی ابعاد جدید نفوذ و فعالیتهای شبکهای دشمن نیست
مصطفی معینی آرانی، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با تبریک حلول ماه ربیعالاول و با اشاره به اعتراض مردم نسبت به گرانیها و نحوه عملکرد دولت در مبارزه با گرانی، بهویژه موضوع افزایش قیمت بنزین، به تشریح ضرورت تصویب این طرح پرداخت.
وی با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری درباره جرمانگاری نفوذ در آبان سال ۱۳۹۹، گفت: موضوع جرمانگاری نفوذ چند سال است که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بررسی قرار دارد و سابقه این طرح به حدود سه سال پیش بازمیگردد.
معینی آرانی در ادامه با اشاره به مصاحبه سردار شهید خادمی با سایت رهبر معظم انقلاب حدود ۱۰ روز پیش از شهادت، افزود: در این مصاحبه بر توجه به کار اطلاعاتی تأکید شده و شرایط آن دوره با سالهای ابتدایی دهه ۶۰ مقایسه شده است. همچنین در جلسات گذشته درباره نفوذ تأکید شده که دو نوع نفوذ وجود دارد؛ نخست نفوذ فردی که فرد میداند عامل دشمن است و آگاهانه خیانت میکند و دوم نفوذ جریانی که افراد بدون اینکه متوجه باشند در حال فعالیت برای دشمن هستند، افکار، اهداف و برنامههای دشمن را دنبال میکنند.
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل با تأکید بر اینکه مجموعهای از دلایل امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی برای دفاع از این طرح وجود دارد، اظهار کرد: از نظر حقوقی نیز تصویب چنین طرحی بایسته و شایسته است و البته اشکالاتی که مخالفان محترم به آن اشاره کردند، میتواند در جریان بازنگری و بررسی پیشنهادهای اصلاحی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در فقه سیاسی اصل نفی سبیل وجود دارد و در قانون اساسی نیز در اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ هرگونه راه نفوذ و سلطه بیگانه بر سرنوشت ملت نفی شده است؛ از این منظر، تصویب چنین طرحی اقدامی شرعی و قانونی برای صیانت از استقلال کشور محسوب میشود.
معینی آرانی تصریح کرد: قوانین فعلی از جمله قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مبارزه با جاسوسی، به صورت خاص و جامع به نفوذ به عنوان یک فرایند تدریجی و شبکهای نپرداختهاند؛ بنابراین نیازمند یک قانون جامع و پیشگیرانه در این زمینه هستیم.
عزیزی: طرح مقابله با نفوذ بیگانگان پس از یک دهه تأخیر باید به قانون تبدیل شود
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت مقابله با نفوذ، گفت: از سال ۱۳۹۵ و با تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، موضوع نفوذ وارد ادبیات اطلاعاتی کشور شد و در مکاتبات متعدد، وزارت اطلاعات نسبت به توجه جدی و تعیینکننده به این موضوع مورد تأکید قرار گرفت و حتی در بخشی از حاشیهنویسیهای این مکاتبات بر جرمانگاری نفوذ تأکید شده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: این طرح پس از یک دهه تأخیر امروز وارد مجلس شورای اسلامی شده است و نباید اجازه دهیم تصویب آن بار دیگر به تأخیر بیفتد؛ چرا که موضوع مقابله با نفوذ، یک مسئله مهم و حیاتی برای کشور است و نباید در میان موضوعات دیگر به حاشیه برود.
وی با اشاره به تکالیف قانون اساسی در زمینه مقابله با نفوذ و سلطه بیگانگان، تصریح کرد: اصول دوم، سوم، نهم و بیستم قانون اساسی، حاکمیت را مکلف به مقابله با سلطه بیگانگان، استعمار، استبداد و جلوگیری از نفوذ و خودکامگی کردهاند و با وجود گذشت سالها، برای اجرای این اصول قانون مشخصی در این زمینه تدوین نشده است. طرح مقابله با نفوذ در راستای اجرای همین اصول قانون اساسی است که تاکنون مغفول مانده است.
عزیزی با تأکید بر اینکه غفلت از تصویب قانون مقابله با نفوذ میتواند به منافع و امنیت ملی خدشه وارد کند، اظهار کرد: امروز در بسیاری از کشورهای جهان برای مقابله با نفوذ و مداخلات بیگانگان قوانین مشخصی وجود دارد و کشورهای بزرگ و دارای ساختارهای امنیتی قدرتمند نیز با تصویب قوانین بازدارنده، برای صیانت از امنیت ملی خود اقدام کردهاند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به برخی اظهارات مطرح شده درباره این طرح، گفت: هدف از این طرح ایجاد شفافیت در کریدورهای ارتباطی با بیگانگان است و موضوع فعالیتهای داخلی مطرح نیست، بلکه ضرورت شفافسازی ارتباط با مأموران خارجی و عناصری که از طریق سرویسهای اطلاعاتی بیگانه وارد مجموعههای کشور میشوند، مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: ترور شخصیتهای نظام اسلامی، ترور دانشمندان هستهای، نفوذ افراد، نمونههایی از فعالیت عناصر نفوذی، حوادث دیماه و اتفاقات اخیر و همچنین سوابق نفوذیها نشان میدهد که باید تصویب این طرح را در اولویت قرار دهیم و از ورود به مسائل حاشیهای پرهیز کنیم.
عزیزی در ادامه درباره رویکردهای حاکم بر طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، گفت: این طرح با نگاه تخصصی و کارشناسی تدوین شده و دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی مختلف در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای بررسی آن دعوت شدهاند و نظرات کارشناسی آنها مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تأکید بر جامع و مانع بودن طرح، اظهار کرد: تلاش شده است این طرح هم جامعیت لازم را داشته باشد و هم مانعی برای فعالیتهای داخلی ایجاد نکند. در موضوع نفوذ نیز از نگاه تکبعدی پرهیز شده و دامنه شمول فعالیتها به سازمانها و اشخاص حقوقی محدود نشده و اشخاص حقیقی نیز در چارچوب ضوابط طرح مورد توجه قرار گرفتهاند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: برای ترتیبات اجرایی نیز ضابطهگذاری شده و تلاش شده است در بخشهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ارتباطات، زمینههای نفوذ بیگانگان شناسایی و از اقدامات مغایر با منافع ملی جلوگیری شود. همچنین تعیین جرایم و مجازات برای اقدامات مغایر با امنیت ملی از دیگر رویکردهای این طرح است.
عزیزی با بیان اینکه تصویب این طرح پیام روشنی برای بیگانگان خواهد داشت، تصریح کرد: ایجاد یک فرآیند جامع و شفافسازی ارتباط با بیگانگان از رویکردهای اصلی این طرح است. همچنین سامانهای شدن تقاضاها و درخواستهای ارتباط با دستگاهها از نقاط قوت طرح محسوب میشود تا اشخاص برای انجام امور خود به صورت غیرشفاف وارد دستگاهها نشوند و ارتباطات در چارچوب یک فرآیند مشخص و سامانهای انجام شود.
وی با اشاره به توجه طرح به موضوع نفوذ در حوزه قانونگذاری و استفاده از ظرفیت آییننامههای اجرایی، افزود: تلاش شده است اصول و مباحث اصلی مقابله با نفوذ در متن قانون پیشبینی شود و جزئیات اجرایی در آییننامهها مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به استفاده از تجارب کشورهای دارای قوانین بازدارنده در حوزه مقابله با نفوذ، گفت: کارشناسان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سایر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور، تجارب کشورهای مختلف و ظرفیتهای آموزشی و مطالعاتی آنها را بررسی کردهاند و در تدوین این طرح مورد استفاده قرار دادهاند.
عزیزی تأکید کرد: در این طرح تلاش شده است صرفاً رویکرد تدافعی و منفعلانه دنبال نشود، بلکه مقابله با هجوم و اقدامات نفوذی نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین ترویج ارزشها، منافع و مصالح ملی و توجه به مداخلات آشکار و پنهان سرویسهای اطلاعاتی بیگانه باید در دستور کار قرار داشته باشد.
وی با بیان اینکه کشور در معرض فعالیت سرویسهای بیگانه قرار دارد، اظهار کرد: زمان زیادی را از دست دادهایم و این طرح حدود ۱۰ سال به تأخیر افتاده است. این طرح پیش از جنگ ۴۰ روزه نیز در دستور کار مجلس قرار داشت که به دلیل شرایط پیشآمده به تأخیر افتاد و امروز نباید اجازه دهیم تصویب آن بیش از این به تعویق بیفتد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان از نمایندگان خواست با کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان موافقت کنند و گفت: هر پیشنهادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس برای بهبود این قانون مورد توجه قرار خواهد گرفت و میتوان در جریان بررسی جزئیات، اصلاحات لازم را اعمال کرد؛ بنابراین باید از دوشوری شدن و اطاله روند بررسی این طرح جلوگیری کنیم تا نیاز دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور هرچه سریعتر به قانون تبدیل شود و زمینه مقابله مؤثر با ناامنیهای ناشی از نفوذ بیگانگان فراهم شود.
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