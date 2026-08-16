به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری صبح یکشنبه در جمع هیئت‌های مذهبی مازندران، با اشاره به حضور پررنگ و منسجم هیئت‌های استان در برنامه‌های پایانی ماه صفر اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه هستند و می‌توانند در مسیر تحولات فرهنگی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

وی افزود: فرهنگ اهل‌بیت(ع) برای مردم ایران یک پشتوانه معنوی و هویتی است و هیئت‌های مذهبی با بهره‌گیری از این ظرفیت می‌توانند زمینه تقویت روحیه دینی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همدلی میان اقشار مختلف جامعه را فراهم کنند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران، اربعین، مقاومت و مکتب شهادت را از محورهای مهم فعالیت‌های فرهنگی هیئت‌ها عنوان کرد و گفت: پیوند نسل جوان با این مفاهیم می‌تواند به افزایش بصیرت و تقویت روحیه حماسی و امیدآفرین در جامعه منجر شود.

باقری با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی تصریح کرد: عبور از چالش‌های فرهنگی و رسیدن به اهداف متعالی، نیازمند هم‌اندیشی، انسجام، مشارکت اجتماعی و برنامه‌ریزی مشترک است و هیئت‌های مذهبی می‌توانند در این مسیر نقش محوری داشته باشند.

وی ادامه داد: فعالیت هیئت‌ها نباید تنها به برگزاری مراسم مذهبی محدود شود، بلکه این مجموعه‌ها ظرفیت آن را دارند که در حوزه‌های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی نیز اثرگذاری بیشتری داشته باشند و در شکل‌دهی به آینده فرهنگی جامعه سهیم باشند.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران همچنین بر ضرورت ارتقای بصیرت دینی، اجتماعی و سیاسی تأکید کرد و گفت: فرهنگ اهل‌بیتی، گفتمان اربعین و مکتب شهادت از ظرفیت‌های ارزشمندی هستند که می‌توان با تکیه بر آنها زمینه رشد فرهنگی و تقویت هویت دینی جامعه را فراهم کرد.

باقری در پایان با قدردانی از حضور فعال هیئت‌های مذهبی مازندران در مشهد مقدس، از تلاش مسئولان، خادمان و اعضای هیئت‌ها در برگزاری برنامه‌های ایام پایانی ماه صفر تقدیر کرد.