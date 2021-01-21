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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۲۲:۰۶

نماینده شاهرود و میامی در مجلس:

شاهرود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد

شاهرود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد

شاهرود- نماینده شاهرود و میامی با اشاره به اینکه شاهرود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد، گفت: بحران کم‌آبی این شهرستان با تکمیل پروژه‌های آب‌رسانی رفع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر خانی شامگاه پنجشنبه در نشستی که با حضور رئیس قوه قضائیه در محل شرکت البرز شرقی شاهرود برگزار شد، اظهار داشت: اگر در وضعیت کنونی قرار بود اقدامات انجام‌شده در پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های قطری به شاهرود اجرایی شود به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز بود.

وی افزود: تکمیل این پروژه نیازمند رفع مسائل و مشکلاتی است که در حوزه حقوقی و قضائی وجود دارد و زیبنده نیست این پروژه ملی ۱۲ سال به دلیل یک حکم قضائی متوقف شود.

نماینده مردم شاهرود و میامی با تأکید بر اینکه سرریز آب منطقه قطری به سمت علی‌آباد کتول است، تصریح کرد: این آب در جنگل هدر می‌رود درحالی‌که می‌توانیم از این میزان آب برای استفاده مردم استفاده کرد.

خانی بیان کرد: سازمان محیط‌زیست منجر به توقف این پروژه شده است و این در حالی است که هم‌زمان با اجرای این طرح در گرگان پروژه سد زرین آغاز شد و اکنون ۱۰ سال است که از این پروژه بهره‌برداری می‌شود.

وی افزود: شاهرود با کمبود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه آب مواجه می‌شود که رفع این چالش مهم نیازمند تکمیل پروژه‌های آب‌رسانی است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه بخشی از مسکن‌های مهر شاهرود هم درگیر مشکلات حقوقی است، اضافه کرد: رسیدگی و حل این مشکلات از مهم‌ترین مطالبات مردم است.

خانی با اشاره به مشکلات تقسیم بودجه بیان کرد: در تقسیم بودجه وسعت شهرستان‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و این در حالی است که بعضی از روستاهای شاهرود فاصله زیاد با شهرها و راه‌های اصلی دارند و مردم با مشکلات فراوان زندگی می‌کنند.

وی بابیان اینکه شاهرود با توجه به نسبت جمعیت، از حیث تقدیم شهدا، دومین شهرستان پرافتخار کشور است، گفت: بیش از ۹۵ درصد از شهدای شهرستان‌های شاهرود و میامی در خط مقدم نبرد به شهادت رسیده‌اند.

کد مطلب 5127685

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