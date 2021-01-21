دفتر آیت الله سیستانی انفجارهای تروریستی بغداد را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر «آیت الله سیستانی» ضمن محکوم کردن انفجارهای تروریستی امروز (پنجشنبه) شهر بغداد، از دستگاههای امنیتی خواست تا نقشه های دشمنان ملت عراق را خنثی کنند.

در بیانیه پنجشنبه شب دفتر آیت الله سیستانی آمده است: یک بار دیگر تروریست‌های وحشی در یک صحنه وحشتناک که هر وجدان زنده‌ای را به درد می‌آورد، با دو انفجار همزمان یک تجمع غیرنظامیان بی گناه در میدان الطیران در شهر عزیز بغداد را هدف قرار دادند که دهها شهید و چندین برابر آن زخمی برجای گذاشت.

در ادامه این بیانیه آمده است: ضمن عرض صمیمانه‌ترین تسلیت و صادقانه ترین همدردی با خانواده های معظم شهدای بزرگوار، از درگاه خداوند متعال می‌خواهیم که مجروحان را شفای عاجل عنایت فرماید و از نهادهای امنیتی ذیصلاح می خواهیم تا تلاش‌های خود را بیشتر کرده و کوشش بیشتری را در راه حفظ امنیت و خنثی سازی نقشه‌های دشمنانی که در کمین این مردم مظلوم نشسته‌اند، مبذول دارند.

میدان الطیران در مرکز بغداد ظهر امروز شاهد دو انفجار انتحاری همزمان بود که ۳۲ کشته و ۱۱۰ زخمی برجای گذاشت.