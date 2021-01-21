به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نظری شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: در شرایطی که تحریم‌ها، از سوی دشمنان اعمال می‌شود، تحریم‌های داخلی در حوزه‌های امور بانکی داخلی، قوانین دست و پاگیر صدور مجوز و مسائلی از این قبیل سد راه توسعه در صنعت کشور هستند و امیدواریم با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن در استان مرکزی، رفع این مشکلات مد نظر قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه، استان مرکزی یک استان مادر در حوزه صنایع بزرگ به شمار می‌رود، افزود: با توجه به اینکه صنایع بزرگ کشور به نوعی وامدار و وابسته به صنایع استان مرکزی هستند. توجه ویژه به این بخش در استان برای کشور کارساز و تأثیرگذار است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سفرهای اعضای کمیسیون‌ها و حضور میدانی آنها و شناسایی مشکلات از نزدیک نقش تعیین کننده در تصمیمات کمیسیون‌های مختلف و گره گشایی در امور دارد.