ارجاع پرونده ۴ واحد آلاینده در کاشان به دستگاه قضایی

اللهیار دولتخواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استمرار آلودگی‌ها در هفته‌های گذشته در شهرستان کاشان اظهار داشت: طی دو ماه گذشته از ۳۴۰ واحد صنعتی و خدماتی در شهرستان کاشان پایش به عمل آمده است.

وی با بیان اینکه این پایش‌ها در طول ۲۴ ساعت شبانه روز انجام شده است، ابراز داشت: این پایش‌ها در محورهای مختلف شهرستان کاشان توسط کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست انجام شده است.

ارجاع ۴ پرونده واحدهای آلاینده تولیدی خدماتی کاشان به دستگاه قضائی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان با اشاره به اینکه در این پایش‌ها واحدهای مغایر با استانداردهای محیط زیستی شناسایی شده‌اند، تصریح کرد: پرونده چهار واحد از این واحدها به دستگاه قضائی ارجاع شد.

وی با بیان اینکه ۱۱ واحد نیز اخطاریه زیست محیطی دریافت کردند، خاطرنشان کرد: این اخطاریه‌ها برای اقدامات اصلاحی و نصب سیستم‌های رفع آلایندگی این واحدها صادر شد.

کاشان بعد از اصفهان دارای بیشترین خودرو در سطح استان اصفهان است

دولتخواه با بیان اینکه کاشان بعد از مرکز استان دارای بیشترین جمعیت در سطح استان اصفهان است، بیان داشت: این شهرستان بعد از اصفهان دارای بیشترین خودرو در سطح استان است و به همین دلیل همکاری مردم در کاهش سطح آلودگی هوای کاشان ضروری است.

وی با اشاره به صنعتی بودن شهر کاشان و نقش این واحدها در کاهش آلودگی هوا افزود: هرگونه فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی باید خروجی آلایندگی در حد استاندارد به محیط اطراف داشته باشد.