پلمب ۷ واحد صنعتی و معدنی آلاینده در کاشان در سال گذشته

اللهیار دولتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از دلایل آلودگی هوا، واحدهای صنعتی و معدنی است پایش مستمر این واحدها در طول سال توسط کارشناسان محیط زیست کاشان انجام می‌شود.

وی ابراز کرد: سال گذشته ۳۱۳ پایش واحد صنعتی، معدنی شهرستان کاشان انجام شد که برای ۱۸۲ واحد اخطاریه صادر شد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست کاشان تصریح کرد: با توجه به صدور اخطاریه‌ها برای این واحدها و عدم توجه به اخطارهای مکرر هفت واحد صنعتی، معدنی کاشان پلمب شد.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در قالب طرح یک ساعت با محیط‌بان و طرح محیط یار نیز با حضور ۲۲ هزار دانش آموز و ۱۶۰ مربی در سال گذشته در کاشان انجام شد.

دولتخواه افزود: این آموزش‌ها برای دانش‌آموزان و مربیان پرورشی و بهداشت مدارس برگزار شد.