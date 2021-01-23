انفجار در «موگادیشو» ۹ کشته و زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بر اثر انفجار یک مین در مسیر خودروی مقامات پیشین کشور سومالی، ۵ نفر کشته و ۴ فرد دیگر هم زخمی شدند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، این مین صبح امروز شنبه و در مسیر عبور ۲ نماینده سابق سومالی با هدف ترور آنها در شهر موگادیشو پایتخت این کشور منفجر شده است.

اگرچه تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته است، اما حوادثی از این دست به گروهک تکفیری- تروریستی الشباب نسبت داده می‌شود.

گفتنی است، که گروهک تروریستی «الشباب» در سومالی قریب به ۶ سال است برای براندازی دولت این کشور تلاش می‌کند.