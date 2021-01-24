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۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۱۲

در جلسه امروز شورای شهر انجام شد؛

تصویب یک فوریت واگذاری و فروش ۱۰ ملک شهرداری

تصویب یک فوریت واگذاری و فروش ۱۰ ملک شهرداری

درجلسه امروز شورای شهر درباره واگذاری و فروش ۱۰ فقره از املاک شهرداری بحث شد و با تقلیل دو فوریت به یک فوریت این لایحه رای آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی شهردار تهران پس از تقویم بودجه سال آینده به شورای شهر، یک لایحه دو فوریتی جهت واگذاری و فروش ده فقره از املاک شهرداری را ارائه داد و گفت: تحقق بودجه غیر نقد خارج اختیارات است و یکی از مشکلات ما با تأمین اجتماعی بدهی‌های معوقه شهرداری تهران بوده که مربوط به دوره شهرداری اسبق است که حقوق تأمین اجتماعی پرداخت نشده است و با توافقات و واگذاری املاک برخی از این مشکلات رفع می‌شود و مشکلات حل می‌شود.

وی افزود: در خصوص بدهی‌های بانکی نیز که عمدتاً مربوط به بانک شهر است نمی‌گذاریم بدهی‌ها به بانک شهر از مرزی پایین‌تر بیاید، چون می‌خواهیم از تسهیلات بیشتری استفاده کنیم.

شهردار تهران گفت: سال آتی هم مثل سال جاری مشکلات اوراق مشارکت را داریم و بخشی از تحقق بودجه غیر نقد و بخشی مربوط به تسهیلات بانک‌ها و بخشی مربوط به مشکلات تأمین اجتماعی است که می‌تواند حساب‌های ما را بلوکه کند و توافق کردیم به این شکل موضوع را حل کنیم

بهاره آروین مخالف دو فوریت این لایحه بود و گفت: این مساله به صلاح شورا نیست چراکه اگر برای واگذاری املاک ارزش ۲ هزار ۵۷۰ میلیاردی اقدام کنیم با مصوبات پیشین سازگار نیست.

هاشمی به عنوان موافق گفت: این مساله سابقه دار است، و در قانون بودجه آمده که شهرداری باید بودجه غیر نقد داشته باشد و با تهاتر با املاک و تغییر کاربری‌ها انجام می‌شود و یک نوع سقف است.
وی گفت: علت آمدن این طرح این است که وقتی املاک فروخته می‌شود مصوبه شورا بگیرد و باید توجه داشته باشیم که لیست املاک موجود است.

وی خطاب به آروین به نامه برنامه بودجه که استعلامی در خصوص املاک از شورا شده است، اشاره کرد و گفت: این موضوع به یکباره نبوده و دو فوریتی سابقه داشته است، ولی چون شهرداری با تأمین اجتماعی و بانک شهر دچار مشکل شده‌اند و نیازمند خط اعتباری جدید هستند با لیست مشخص املاک است ما می‌توانیم، لیست این املاک را بخوانیم.

فراهانی گفت: برای اخذ مجوز فروش شهرداری مدت‌ها طولانی فرصت داشته چرا کاری که براساس آئین نامه‌ها فقط در شرایط حاد اقدام شده است.

وی افزود: تصویب کارشناسی این موضوع که ماه‌ها طول کشیده است، و با تبدیل به یک فوریت می‌توان در کمیسیون‌ها درباره آن بحث شود.

امانی گفت: نماینده‌های ما گفته‌اند در تبصره بودجه این مجوز داده شده است و اوراق مشارکتی که در بانک رفاه بسیار درباره آن بحث شده نشان می‌دهد شهرداری بدهی‌هایش را به بانک پرداخت نکرده است.
برای اینکه از دارایی شهروندان صیانت کنیم و جریمه به بانک ندهیم تقاضا می‌کنم به دوفوریت رأی دهیم.

دو فوریت به رأی گذاشته شد و با ۷ موافق به تصویب نرسید. اما یک فوریت این لایحه با ۱۶ رأی به تصویب رسید.‌

کد مطلب 5129519
سمیرا خباز

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