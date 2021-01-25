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۶ بهمن ۱۳۹۹، ۲۰:۲۴

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس:

صحیفه سجادیه زمینه‌ساز موفقیت در گام دوم انقلاب است

صحیفه سجادیه زمینه‌ساز موفقیت در گام دوم انقلاب است

یزدـ نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با بیان اینکه توجه به مفاهیم صحیفه سجادیه زمینه ساز موفقیت در گام دوم انقلاب است، گفت: مفاهیم صحیفه سجادیه به صورت گسترده در بین جوانان ترویج شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار عصر امروز در مراسم آغاز به کار طرح یزد پایتخت صحیفه سجادیه ایران که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: بستر تاریخی که استان یزد از آن برخوردار است و مردمان این استان با سختکوشی و روح عبادی خود آن را ایجاد کردند، زمینه ایجاد تمدنی اسلامی و ایرانی را در دل کویر فراهم کرد.

وی با اشاره به ثبت جهانی یزد افزود: این اقدام پیام فرهنگی یزد و مردم آن را به تمام جهانیان اعلام می کند؛ مردمی که نقش مهمی در فرهنگ ناب ایرانی اسلامی داشتند و بزرگان دینی این استان از تاثیرگذارترین افراد در ترویج دین مبین اسلام بوده اند.

جوکار علمای استان را پرچمداران و نماد دارالعباده دانست و عنوان کرد: امروز که ما به خدمت کردن برای این مردم افتخار می کنیم، کتابی را در میان مردم می بریم و به دنبال وارد کردن آن در تمام عرصه های زندگی هستیم که تا کنون مهجور مانده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار امیدواری کرد: پایتختی صحیفه سجادیه بتواند این کتاب ارزشمند را به ویژه در بین جوانان و در دوره گام دوم انقلاب به خوبی روشن و معرفی کند.

وی با بیان اینکه صحیفه سجادیه در حوزه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارای مفاهیم بلند و ارزشمندی است، گفت: مفاهیم صحیفه سجادیه می‌تواند زمینه عبور از بسیاری از مشکلات را فراهم نماید.

جوکار افزود: به طور قطع این عنوان رسالتی سنگین و بزرگ بر دوش همه ما قرار می‌دهد و باید تلاش کنیم که در این مسیر بهترین اقدامات را انجام دهیم.

کد مطلب 5130846

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