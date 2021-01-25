به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار عصر امروز در مراسم آغاز به کار طرح یزد پایتخت صحیفه سجادیه ایران که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: بستر تاریخی که استان یزد از آن برخوردار است و مردمان این استان با سختکوشی و روح عبادی خود آن را ایجاد کردند، زمینه ایجاد تمدنی اسلامی و ایرانی را در دل کویر فراهم کرد.

وی با اشاره به ثبت جهانی یزد افزود: این اقدام پیام فرهنگی یزد و مردم آن را به تمام جهانیان اعلام می کند؛ مردمی که نقش مهمی در فرهنگ ناب ایرانی اسلامی داشتند و بزرگان دینی این استان از تاثیرگذارترین افراد در ترویج دین مبین اسلام بوده اند.

جوکار علمای استان را پرچمداران و نماد دارالعباده دانست و عنوان کرد: امروز که ما به خدمت کردن برای این مردم افتخار می کنیم، کتابی را در میان مردم می بریم و به دنبال وارد کردن آن در تمام عرصه های زندگی هستیم که تا کنون مهجور مانده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار امیدواری کرد: پایتختی صحیفه سجادیه بتواند این کتاب ارزشمند را به ویژه در بین جوانان و در دوره گام دوم انقلاب به خوبی روشن و معرفی کند.

وی با بیان اینکه صحیفه سجادیه در حوزه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارای مفاهیم بلند و ارزشمندی است، گفت: مفاهیم صحیفه سجادیه می‌تواند زمینه عبور از بسیاری از مشکلات را فراهم نماید.

جوکار افزود: به طور قطع این عنوان رسالتی سنگین و بزرگ بر دوش همه ما قرار می‌دهد و باید تلاش کنیم که در این مسیر بهترین اقدامات را انجام دهیم.