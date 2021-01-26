سقف تسهیلات روستایی و عشایری خراسان جنوبی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مشیرالحق عابدی دوشنبه شب در جلسه جمع بندی مباحث سفر معاونین و مدیران سازمانهای وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۹۳ طرح با دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سامانه کارا ثبت شده است، افزود: اجرای این پروژهها نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد.
وی بر برند سازی محصولات استراتژیک استان تاکید کرد و افزود: این امر در ایجاد اشتغال پایدار تاثیر بسزایی دارد.
عابدی با اشاره به شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در واحدهای مرغداری استان بیان کرد: با رایزنیهای انجام شده، بخشی از کارگران این واحدها مشمول بیمه بیکاری میشوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان بیان کرد: انتظار میرود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل و فصل مشکلات بازارچههای مرزی اقدام کند.
عابدی با بیان اینکه گشایش مرزهای شرقی در ایجاد اشتغال اهمیت ویژه ای دارد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع، این امر در برنامههای مدیریت استان قرار دارد.
وی با اشاره به پروژههای عشایری و روستایی استان بیان کرد: تخصیص اعتبار ویژه در راستای تکمیل پروژههای نیمه تمام روستایی در اشتغال زایی و تثبیت اشتغال موجود نقش مهمی داشته که مد نظر استان است.
وی خواستار افزایش سقف تسهیلات روستایی و عشایری استان شد و گفت: عشایر از جمله اقشار زحمتکش استان بوده که باید مورد توجه قرار گیرند.
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