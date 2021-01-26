گوترش درباره رقابت آمریکا و چین و دو قطبی شدن جهان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنانی خطاب به رهبران جهان در مورد دو تهدید چالشبرانگیز قرن شامل همهگیری کووید ۱۹ و تغییرات اقلیمی هشدار داد و آمریکا و چین را به عنوان بزرگترین قدرتهای اقتصادی عامل دو قطبیشدن دنیا دانست.
آنتونیو گوترش با حضور در نشست مجازی مجمع اقتصادی داووس گفت که بشریت نمیخواهد تراژدی و بحران سال ۲۰۲۰ را تکرار کند.
او با اشاره به بیثباتیها و شکنندگیهای فراوان دنیای امروز، بر خطر عدم اجماع بر سر مسائل مهمی نظیر استفاده از فضای مجازی و خطر روزافزون گسترش سلاحهای شیمیایی و هستهای تاکید کرد.
گوترش افزود: «ما باید در سال ۲۰۲۱ به این نقاط ضعف بپردازیم و دنیا را به روال سابق بازگردانیم».
دبیرکل سازمان ملل همچنین در مورد پیامدهای بیماری کووید ۱۹ و ادامه بحران همهگیری هشدار داد.
گوترش در بخشی از سخنانش با اشاره به رقابتهای ژئوپولیتیک قدرتهای جهانی گفت که او همچنان از «احتمال شکاف عمیق در دنیا» در هراس است.
او بر دو پاره شدن دنیا به واسطه سیاستهای مالی، تجاری و نظامی آمریکا و چین، به عنوان دو قطب برتر اقتصاد جهان، تاکید کرد و گفت: «باید به هر طریق ممکن از (بروز) چنین شکافی جلوگیری کنیم».
او اظهار داشت که کشورهای ثروتمند و پیشرفته سخت در اشتباه هستند اگر گمان کنند صرفاً با واکسینه کردن مردم خود و نادیده انگاشتن کشورهای در حال توسعه از گزند این بیماری در امان خواهند ماند.
دبیرکل سازمان ملل خواستار انجام اقدامات اساسی در راستای برطرف ساختن نابرابریهایی شد که همهگیری ویروس کرونا آن را برجستهتر کرد.
او با بیان اینکه واکسن باید به عنوان کالایی عمومی در سراسر دنیا یا به تعبیری «واکسن مردمی» در نظر گرفته شود، تاکید کرد: تولید و عرضه واکسن باید در ابعاد گسترده و با قیمتهای مقرون به صرفه در سراسر دنیا انجام شود.
آنتونیو گوترش و دیگر مقامهای ارشد سازمان ملل، پیش از این نیز خواستار دسترسی برابر و عادلانه تمامی کشورهای جهان به واکسن کرونا شده بودند و از کشورهای ثروتمند خواستند تا برای تامین واکسن و احیای اقتصادی به کشورهای فقیر کمک کنند.
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