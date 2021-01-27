  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۴۸

طی حکمی از سوی وزیر بهداشت؛

رئیس سی‌ و پنجمین جشنواره ملی قرآن و عترت (ع) دانشجویان منصوب شد

رئیس سی‌ و پنجمین جشنواره ملی قرآن و عترت (ع) دانشجویان منصوب شد

وزیر بهداشت در حکمی، دکتر سیما سادات لاری را به عنوان رئیس سی‌ و پنجمین جشنواره ملی قرآن و عترت (ع) دانشجویان کشور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، در متن حکم ابلاغی وزیر بهداشت آمده است: «با عنایت به میزبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور و نظر به تعهد و تجارب ارزنده سرکارعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس سی و پنجمین جشنواره ملی قرآن و عترت (ع) دانشجویان کشور منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و برنامه‌ریزی و نظارت مناسب و بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص، در راستای ترویج و توسعه فرهنگ قرآن و عترت (علیهم السلام) موفق و مؤید باشید.»

کد مطلب 5132137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها