رئیس سی‌ و پنجمین جشنواره ملی قرآن و عترت (ع) دانشجویان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، در متن حکم ابلاغی وزیر بهداشت آمده است: «با عنایت به میزبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور و نظر به تعهد و تجارب ارزنده سرکارعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس سی و پنجمین جشنواره ملی قرآن و عترت (ع) دانشجویان کشور منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و برنامه‌ریزی و نظارت مناسب و بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص، در راستای ترویج و توسعه فرهنگ قرآن و عترت (علیهم السلام) موفق و مؤید باشید.»