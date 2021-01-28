به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «گردان به تو می‌نازد» نوشته زهرا اسدی با حضور جمعی از خانواده های معظم شهدا و چهره‌های فرهنگی و لشکری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که در فرهنگسرای رازی برگزار شد فرزانه مردی جانشین انتشارات روایت فتح طی سخنانی گفت: انتشارات روایت فتح مفتخر است طی سال‌های فعالیت خود از سال ۷۱ تاکنون بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب با موضوع شهدا را باهدف ترویج سیره شهدا به جامعه تقدیم کرده است که با دعای خیر خانواده‌های شهدا مورد استقبال اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است.

وی افزود: رسالت انتشارات روایت فتح بر این است که سیره شهدا را از زبان خانواده‌های آنان علی الخصوص مادران و همسران شهدا بازگو کند که در این میان نیازمند دعای خیر این بزرگواران هستیم که بتوانیم رسالت خود را در قبال شهدا انجام دهیم. بسیاری از خانواده‌های مکرم شهدا عقیده دارند که خود شهیدشان گمنام بمانند و این درس اخلاقی بزرگی برای جامعه امروز ماست.



*روایت فتح، همچنان خط شکن و موفق

در ادامه سرهنگ پیرولی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی طی سخنانی ضمن تقدیر از انتشارات روایت فتح به عنوان نهادی که همچنان با کار جهادی در خدمت شهدا و بسط فرهنگ ایثار و پایداری است گفت: خوشحالم که در آستانه ماه مبارک بهمن و دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم و می‌بینیم که هنوز خط مجاهدت و پیکار از بهمن ۵۷ تا بهمن ۹۹ امتداد دارد و از انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس تا زمان حاضر همچنان به برکت خون شهدا مقاوم و باشکوه روی پای خودمان ایستاده‌ایم.

وی افزود: خانواده‌های معظم شهدا با تاسی از فرهنگ عاشورا فرزندان خود را پرورش دادند و فدای اسلام و انقلاب کردند و این بزرگترین درس برای جامعه امروز ماست. این حرکت امروز در اقصی نقاط محور مقاومت از فلسطین و سوریه و لبنان و … مایه سربلندی نظام اسلامی است.

سپس محمد قاسمی پور یکی دیگر از شخصیت‌های فرهنگی حاضر در این نشست ضمن ابراز خرسندی از حضور در این مراسم گفت: برای شناخت شهید می‌بایست ابتدا مادران شهدا را شناخت. هر شهیدی یک مربی و پرورش دهنده دارد و می‌بایست شاخصه‌های عاطفی پرورش دهندگان این مکتب به جامعه به درستی معرفی شوند.

وی اضافه کرد: پرداختن به سیره و زندگی شهدا هنوز جای کار دارد و هنوز هم ابعاد ناگفته ای از زندگانی شهدا برای جامعه امروز و نسل جدید مستور و ناپیداست. در ضمن معتقدم پرداختن به این امور به آسانی به دست نمی‌آید و می‌بایست علاوه برهمت و پشتکار خالصانه، باور و اعتقاد هم داشت.



*تاریخ باید بداند که بر چه بر سر فرزندان خمینی آمد

در ادامه سردار علی حسنی راوی دوران دفاع مقدس ضمن تسلیت ایام وفات حضرت ام‌البنین (س) گفت: تاریخ جنگ و انقلاب ما سرشار از حقایق ناگفته است و ما وظیفه داریم سیره شهدا را درست و صحیح به مخاطب و نسل امروز ارائه دهیم.

وی افزود: خون شهدا راه شهدا را ادامه خواهد داد و از حاج ابراهیم همت و باکری تا شهید همدانی و حاج قاسم سلیمانی و قدیر سرلک همگی راهشان توسط جوانان غیور این مرزوبوم ادامه خواهد یافت.

زهرا اسدی نویسنده این کتاب، به عنوان آخرین سخنران این مراسم ضمن تقدیر از همه دست‌اندرکاران تهیه و تولید این کتاب گفت: شهدای مدافع حرم به عنوان مدافعان راستین بانوی دمشق ثابت کردند که به عنوان سربازان حاج قاسم نه تنها گردان بلکه خدا هم با آنها می‌نازد.

در پایان از خانواده شهید قدیر سرلک و نویسنده کتاب زهرا اسدی با اهدای هدایایی تقدیر شد.

این مراسم به همت انتشارات بنیاد فرهنگی روایت فتح و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (منطقه ۱۱) و مشارکت ناحیه بسیج سلمان فارسی و فرهنگسرای رازی برگزار شد.