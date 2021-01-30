یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران به خط پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی یازدهمین دوسالانه ملی‬ سرامیک، اختتامیه یازدهمین دوسالانه سرامیک ‏عصر‬ جمعه ۱۰ بهمن ماه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ‏با یک سوم ظرفیت در فرهنگسرای ‏نیاوران برگزار ‏شد.

در‬ این مراسم که با حضور هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ‏فرهنگ و ارشاد ‏اسلامی، هیربد همت آزاد دبیر این دوره از دوسالانه و اعضای شورای ‏سیاستگذاری، شورای انتخاب ‏و شورای داوران و همچنین هنرمندان شرکت کننده در دوسالانه ‏برگزار شد، برگزیدگان این دوره ‏دوسالانه معرفی شدند.‏

هادی‬ مظفری گفت: این دوسالانه ۳ اتفاق تازه داشت یا از سه منظر می‌توان به آن ‏نگاه کرد. اول اینکه این دوسالانه یک فاصله ۹ ساله را در یک شرایط سخت پیمود و علیرغم ‏وجود مشکلات مالی و سایه سنگین کرونا با یک همت متعالی این دوسالانه شکل گرفت. تا قبل از برگزاری این دوسالانه منتقدانی بودند که به سرامیک به عنوان یک ‏متریال‬ نگاه می‌کردند و معاصر بودن در این رشته را به نقد می‌کشیدند اما این نمایشگاه نشان داد که سرامیک چه رسانه مهم و تأثیرگذاری است.‏

هیربد همت آزاد دبیر یازدهمین دوسالانه سرامیک گفت: همه می‌دانیم که شرایط برای برگزاری این دوسالانه مساعد نبود. تنگناهای مالی و بیماری کرونا و ۹ سال برگزار ‏نشدن این دوسالانه و همچنین سخن منتقدان برای برگزار نکردن این دوسالانه‬ مطرح‬ بود. همچنین اشاره شده بود که سرامیک یک رسانه نیست که همه این موارد باعث سختی این مسیر شد.‏

وی ادامه داد: سرامیک امروز به آهستگی و متقن حرکت خویش را پیش می‌برد و بدون ‏سردرگمی که بخش‌هایی در جامعه هنری به هنر القا می‌کنند، این مسیر را می‌پیماید و ‏برگزاری این دوسالانه نشان داد که هنر سرامیک چه قابلیت‌هایی دارد. امیدوارم در شرایط بهتر قابلیت هنرمندان این عرصه آشکار شود. ‏

همت‬ آزاد‬ در پایان گفت: جا دارد از هنرمندان این عرصه تشکر کنم که برای تولید و خلق اثر هنری ‏در این شرایط با بحران روحی و اجتماعی دست به همت زدند و ما نیز در فراخوان سعی ‏کردیم بیشتر فرصت را در اختیار هنرمندان جوان بگذاریم که باید از همه مسئولان در مرکز هنرهای تجسمی و انجمن هنرمندان سفال و اعضای شورای سیاستگذاری و… تشکر کنم.‏

در ادامه مراسم زیبا پشن، راحله کاظم پور و اولدوز نبی زاده به عنوان برگزیدگان یازدهمین ‏دوسالانه سرامیک ‏تهران معرفی شدند و جوایز خود را دریافت کردند.‏

همچنین در این دوره از دوسالانه با رأی هیأت داوران آثار درنا ابیاک، محسن توحیدی، رؤیا ‏حقیقی، دلارام ریاضتی، علی زمانی، وحید عزیزی و اثر مشترک فروغ نوعی و پارسا خوش ‏‏کامه شایسته ‏تقدیر شناخته شدند و از این هنرمندان تقدیر به عمل آمد.‏

در اختتامیه پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت هنری و رئیس ‏مرکز هنرهای ‏تجسمی قرائت ‏و همچنین از کتاب این دوسالانه رونمایی شد. ‏

یازدهمین دوسالانه ملی‬ سرامیک‬ ایراناز ۱۰ آبان ماه با نمایش ۹۴ اثر از ۸۷ ‏هنرمند در فرهنگسرای ‏نیاوران ‏برگزار شد و به صورت حضوری و مجازی در معرض دید علاقمندان قرار گرفت. ‏