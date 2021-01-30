یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران به خط پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک، اختتامیه یازدهمین دوسالانه سرامیک عصر جمعه ۱۰ بهمن ماه با رعایت پروتکلهای بهداشتی و با یک سوم ظرفیت در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.
در این مراسم که با حضور هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیربد همت آزاد دبیر این دوره از دوسالانه و اعضای شورای سیاستگذاری، شورای انتخاب و شورای داوران و همچنین هنرمندان شرکت کننده در دوسالانه برگزار شد، برگزیدگان این دوره دوسالانه معرفی شدند.
هادی مظفری گفت: این دوسالانه ۳ اتفاق تازه داشت یا از سه منظر میتوان به آن نگاه کرد. اول اینکه این دوسالانه یک فاصله ۹ ساله را در یک شرایط سخت پیمود و علیرغم وجود مشکلات مالی و سایه سنگین کرونا با یک همت متعالی این دوسالانه شکل گرفت. تا قبل از برگزاری این دوسالانه منتقدانی بودند که به سرامیک به عنوان یک متریال نگاه میکردند و معاصر بودن در این رشته را به نقد میکشیدند اما این نمایشگاه نشان داد که سرامیک چه رسانه مهم و تأثیرگذاری است.
هیربد همت آزاد دبیر یازدهمین دوسالانه سرامیک گفت: همه میدانیم که شرایط برای برگزاری این دوسالانه مساعد نبود. تنگناهای مالی و بیماری کرونا و ۹ سال برگزار نشدن این دوسالانه و همچنین سخن منتقدان برای برگزار نکردن این دوسالانه مطرح بود. همچنین اشاره شده بود که سرامیک یک رسانه نیست که همه این موارد باعث سختی این مسیر شد.
وی ادامه داد: سرامیک امروز به آهستگی و متقن حرکت خویش را پیش میبرد و بدون سردرگمی که بخشهایی در جامعه هنری به هنر القا میکنند، این مسیر را میپیماید و برگزاری این دوسالانه نشان داد که هنر سرامیک چه قابلیتهایی دارد. امیدوارم در شرایط بهتر قابلیت هنرمندان این عرصه آشکار شود.
همت آزاد در پایان گفت: جا دارد از هنرمندان این عرصه تشکر کنم که برای تولید و خلق اثر هنری در این شرایط با بحران روحی و اجتماعی دست به همت زدند و ما نیز در فراخوان سعی کردیم بیشتر فرصت را در اختیار هنرمندان جوان بگذاریم که باید از همه مسئولان در مرکز هنرهای تجسمی و انجمن هنرمندان سفال و اعضای شورای سیاستگذاری و… تشکر کنم.
در ادامه مراسم زیبا پشن، راحله کاظم پور و اولدوز نبی زاده به عنوان برگزیدگان یازدهمین دوسالانه سرامیک تهران معرفی شدند و جوایز خود را دریافت کردند.
همچنین در این دوره از دوسالانه با رأی هیأت داوران آثار درنا ابیاک، محسن توحیدی، رؤیا حقیقی، دلارام ریاضتی، علی زمانی، وحید عزیزی و اثر مشترک فروغ نوعی و پارسا خوش کامه شایسته تقدیر شناخته شدند و از این هنرمندان تقدیر به عمل آمد.
در اختتامیه پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت هنری و رئیس مرکز هنرهای تجسمی قرائت و همچنین از کتاب این دوسالانه رونمایی شد.
یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایراناز ۱۰ آبان ماه با نمایش ۹۴ اثر از ۸۷ هنرمند در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد و به صورت حضوری و مجازی در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.
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