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۱۲ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۳۸

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان:

مدیران نظام در تراز انقلاب اسلامی به مردم خدمت کنند

مدیران نظام در تراز انقلاب اسلامی به مردم خدمت کنند

گرگان- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: مدیران نظام باید در تراز انقلاب اسلامی در حل مشکلات اقتصادی جامعه تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا احمدی صبح یکشنبه در آئین نمادین استقبال از امام (ره) اظهار کرد: انقلاب اسلامی با سختی‌های فراوان در سال ۵۷ به پیروزی رسید و در این مشکلات زیادی وجود داشت.

وی افزود: به رغم تلاش دشمن که مترصد این بود ما چهلمین سالگرد انقلاب را نبینیم، انقلاب بهتر از گذشته مسیر خود را طی می‌کند.

احمدی بیان کرد: یکی از ارکان انقلاب مردمی بودن آن است و بدیهی است اگر مردم در صحنه باشند انقلاب آسیب نمی‌بیند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: از دیگر ارکان موفقیت انقلاب تبعیت از رهبری بوده و در دفاع مقدس و در بحرانی‌ترین شرایط انقلاب و کیان اسلام به خاطر تبعیت از ولی‌فقیه، انقلاب حفظ شد.

وی اضافه کرد: بلاشک با عنایت به مبانی فرهنگی، مردم، با تبعیت از ولی فقیه و عمل به احکام و شریعت اسلامی انقلاب را حفظ خواهند کرد.

احمدی گفت: توجه به زندگی و معیشت اقتصادی مردم می‌تواند انقلاب را حفظ کند.

وی تاکید کرد: اگرچه انقلاب ما فرهنگی است مدیران نظام باید در تراز انقلاب اسلامی به مردم خدمت کنند.

کد مطلب 5134983

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