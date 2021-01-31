مدیران نظام در تراز انقلاب اسلامی به مردم خدمت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا احمدی صبح یکشنبه در آئین نمادین استقبال از امام (ره) اظهار کرد: انقلاب اسلامی با سختیهای فراوان در سال ۵۷ به پیروزی رسید و در این مشکلات زیادی وجود داشت.
وی افزود: به رغم تلاش دشمن که مترصد این بود ما چهلمین سالگرد انقلاب را نبینیم، انقلاب بهتر از گذشته مسیر خود را طی میکند.
احمدی بیان کرد: یکی از ارکان انقلاب مردمی بودن آن است و بدیهی است اگر مردم در صحنه باشند انقلاب آسیب نمیبیند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: از دیگر ارکان موفقیت انقلاب تبعیت از رهبری بوده و در دفاع مقدس و در بحرانیترین شرایط انقلاب و کیان اسلام به خاطر تبعیت از ولیفقیه، انقلاب حفظ شد.
وی اضافه کرد: بلاشک با عنایت به مبانی فرهنگی، مردم، با تبعیت از ولی فقیه و عمل به احکام و شریعت اسلامی انقلاب را حفظ خواهند کرد.
احمدی گفت: توجه به زندگی و معیشت اقتصادی مردم میتواند انقلاب را حفظ کند.
وی تاکید کرد: اگرچه انقلاب ما فرهنگی است مدیران نظام باید در تراز انقلاب اسلامی به مردم خدمت کنند.
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