نظامیان صهیونیست یک جوان فلسطینی را به شهادت رساندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سلسله اقدامات خصمانه صهیونیستها علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد. نظامیان صهیونیست به بیت لحم واقع در کرانه باختری یورش بردند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست پس از این یورش وحشیانه به بیت لحم در کرانه باختری به روی فلسطینیان آتش گشودند. صهیونیستها یک جوان فلسطینی را هدف شلیک گلوله قرار داده و او را به شهادت رسیدند.

مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی برای توجیه این جنایت خود در کرانه باختری مدعی شده اند که جوان فلسطینی مذکور قصد داشته است به وسیله سلاح سرد به نظامیان این رژیم حمله کند. پیشتر نیز صهیونیستها برای توجیه جنایاتشان چنین توجیهاتی را مطرح کرده اند.