به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین زارع زاده، عصر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی برنامه های دهه مبارک فجر اوقاف و امور خیریه استان یزد با اشاره به برگزاری جشن‌های چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در امامزادگان، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی استان اظهار کرد: امامزادگان و بقاع متبرکه کشور به عنوان قطب فرهنگی میزبان مردم در ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و دهه فجر هستند و برنامه های متنوعی به مناسبت این ایام با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ویژه برنامه سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و امام خمینی (ره) افزود: با توجه به جایگاه والای حضرت زهرا (س) و لزوم بزرگداشت این روز و نیز ترویج فرهنگ فاطمی، برنامه ای با عنوان فجر فاطمی در شب و روز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) همراه با قرائت دعای توسل در بقاع متبرکه اجرا می شود.

زارع زاده بیان کرد: با توجه به شرایط خاص کنونی جامعه، یکی از برنامه های قابل اجرا در این ایام مبارک، اجرای عقد پنج زوج در کنار ضریح مطهر امامزاده سیدجعفر محمد (ع) است که در کنار این برنامه، ۱۰ جهیزیه کامل تهیه و در اختیار زوج های جوان نیازمند قرار می‌گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با اشاره به اجرای برنامه های شب ۲۲ بهمن افزود: برنامه ریزی صورت گرفته برای برگزاری مراسم ویژه شب ۲۲ بهمن با عنوان (لبیک یا امام) در بقاع متبرکه شاخص و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی برگزار می شود.

وی گفت: مراسم روز ۲۲ بهمن فقط به شیوه خودرویی و موتوری در خیابان های سطح شهر همچنین سخنرانی از طریق فضای مجازی به صورت زنده پخش می شود.

زارع زاده، آذین بندی و تبلیغات محیطی بقاع متبرکه، غبارروبی مزار شهدا واقع در بقاع متبرکه، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری جشن سالروز ولادت حضرت زهرا (س)، پخش نواهای انقلاب و.... را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در بقاع متبرکه استان یزد برشمرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد یادآور شد: راه اندازی کاروان شادی در سطح شهر یکی از ویژه برنامه هایی که است که در دهه فجر انجام خواهد شد.

زارع زاده یادآور شد: محافل انس با قران کریم به صورت مجازی و حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی نیز در حرم مطهر امامزادگان یزد برگزار خواهد شد.