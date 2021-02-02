مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با تأیید گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره افزایش ۳۰ درصدی عرضه خانه‌های خالی طی چند مدت اخیر گفت: این مسأله منجر به ایجاد آرامش در بازار اجاره بها شده است.

وی افزود: اجرای مصوبه اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال‌های گذشته به دلیل عدم بازدارندگی موفقیت آمیز نبود. بر این اساس مجلس یازدهم با انجام اصلاحاتی در این خصوص به اجرای این طرح کمک کرد. طبق اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی عرضه مسکن به بازار اجاره با تصویب این طرح مجلس افزایش ۳۰ درصدی داشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور اخذ مالیات از خانه‌های خالی را عاملی برای افزایش عرضه واحد مسکونی به بازار اجاره مسکن عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش تر نیز به تصویب رسیده بود گفت: اما این قانون به دلیل چالش‌ها و برخی مشکلات در اجرا موفق نبود اما با اصلاحات صورت گرفته شاهد بازگشت آرامش به بازار اجاره هستیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه افزایش عرضه خانه‌های خالی منجر به تعدیل قیمت‌ها در بازار اجاره نیز می‌شود افزود: به همین دلیل این اقدام از این منظر نیز بر بازار اجاره‌بها مؤثر بوده است.

خسروی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تبعیت قیمت اجاره از نرخ مسکن گفت: با کاهش قیمت مسکن پیش‌بینی می‌شود که سال آینده افزایش قیمت در این بازار نداشته باشیم.

وی با اشاره به نوسانات کاهشی نرخ دلار، کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو و همچنین وضعیت بورس گفت: بازار مسکن نیز به تبع این شرایط تأثیرپذیر است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور اضافه کرد: جوّ روانی و کاهش انتظارات تورمی منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن شده است.

قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی چه می‌گوید؟

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق قانون اصلاح شده ماده ۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از سوی مجلس یازدهم، هر واحد مسکونی واقع در تمامی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود.

بر این اساس در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، در سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و در سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه اخذ می‌شود. همچنین واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرح‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات مذکور می‌شوند.

کمیسیون تلفیق مجلس بر اخذ مالیات از خانه‌های لوکس در بودجه سال آینده نیز تاکید دارد که به گفته فعالان این بخش این مساله نیز عاملی برای افزایش بیشتر عرضه خانه‌های خالی در ماه‌های آینده خواهد شد.