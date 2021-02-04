تعویق اجرای «دیوار آسمان» یاسر خاسب در برج آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این نمایش، «دیوار آسمان» نخستین بار قرار بود ۱۰ بهمن اجرا شود که به ۱۶ بهمن موکول شد اما حالا یاسر خاسب تصمیم دارد این نمایش را روز ۲۰ بهمن اجرا کند.

نمایش «دیوار آسمان» به دلیل نامساعد بودن شرایط آب و هوا، هماهنگی با ارگان‌های ذیربط و دریافت مجوز از سازمان های مختلف مربوط به منطقه اجرایی به زمان اعلام شده موکول شده است.

ضمنا یاسر خاسب به اتفاق گروه تخصصی اجرایی امروز (۱۶ بهمن) با رعایت تمامی موارد ایمنی و انجام تست‌های حرکتی خطوط پروازی یک اجرای تمرینی انجام می‌دهد تا خود را برای نمایش اصلی و بداهه آماده کند. همچنین تمرین‌های ویژه این اثر در طبیعت و از ماه پیش روی دیوار ۱۲ متری حریق تالار وحدت صورت گرفته است، با در نظر گرفتن اینکه ارتفاع برج آزادی چندین برابر بیشتر است.

تئاتر فیزیکال «دیوار آسمان» به دلیل شیوه‌ خاص اجرایی و به دلیل اجرا در ارتفاعات و حفظ امنیت جانی تیم اجرایی و مخاطبان با توجه به شرایط جوی و آب و هوایی روز دوشنبه ۲۰ بهمن ساعت ۱۸ بر فراز برج آزادی اجرا خواهد شد.

عکس از طناز فضائلی اسکندری