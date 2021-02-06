به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درج خبری مبنی بر اعتراض فعالان گردشگری شرق استان سمنان به انتخابات تشکلهای حرفهای گردشگری در خبرگزاری مهر، روابط عمومی میراث فرهنگی استان سمنان جوابیهای را ارسال و در آن تاکید کرد: تشکلهای حرفهای نهادی خصوصی است که میراث فقط عضو ناظر آن محسوب میشود.
در این جوابیه آمده است: با احترام در پاسخ به مطالب منتشر شده در خبرگزاری مهر با عنوان «اعتراض فعالان گردشگری به تشکلهای حرفهای گردشگری استان سمنان» جوابیه ذیل در راستای صیانت از حقوق شهروندی، کرامت و ارزشگذاری به پیشنهادات و انتقادات مردم و رسانهها و به نقل از معاونت گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل ارسال میشود.
هیچ شکایت مکتوبی نرسیده است
روابط عمومی میراث فرهنگی استان سمنان در ادامه این جوابیه تاکید کرد: هیچ گونه شکایت مکتوب و یا نامه سرگشادهای که از آن نام برده شده تاکنون به اداره کل ارسال نشده است و چنانچه اعتراضی بر روند برگزاری تشکیل تشکلها وارد بوده میبایست، موارد همراه با ارائه مستندات و کتباً جهت بررسی به اداره کل ارسال میشد.
در این نامه میخوانیم: پیگیری و انجام فرایند تشکیل تشکلهای حرفهای استان از سوی بخش خصوصی و درخواست هیئت مؤسس صورت پذیرفته و اداره کل صرفاً به عنوان عضو ناظر حضور داشته است و تمامی مراحل بر اساس دستورالعملها و اساسنامه تیپ ابلاغی از سوی وزارت متبوع انجام شده و اساسنامه در جلسه مجمع عمومی قرائت و پس از بحث و تبادل نظر میان اعضا به تصویب رسیده است.
روابط عمومی میراث فرهنگی سمنان در این جوابیه اعلام کرد: اطلاع رسانی طبق ضوابط علاوه بر آگهی تأسیس در روزنامه پیام استان در تاریخ ۰۴/۰۹/۹۹ و آگهی برگزاری مجمع عمومی در روزنامه بیان مردم در تاریخ ۰۷/۱۰/۹۹ در سایر فضاهای مجازی و همچنین طی نامه شماره ۵۳۳۱/۱۴۰/۹۹۳ مورخ ۰۸/۱۰/۹۹ توسط اداره کل میراث فرهنگی و همچنین اداره میراث فرهنگی شهرستان شاهرود به تأسیسات و واحدهای تحت پوشش شهرستان شاهرود نیز انجام شده است.
روابط عمومی میراث فرهنگی استان سمنان در ادامه و با این توضیح که آقای محسن شریعتی صرفاً به عنوان یکی از اعضای راهنمایان حق اعتراض به تشکیل تشکل حرفهای راهنمایان را داشته و اعتراض ایشان از جانب سایر تأسیسات گردشگری فاقد وجاهت قانونی است، تاکید کرد: جناب آقای شریعتی در جلسه مذکور حضور داشتند و به عنوان عضو علیالبدل نیز انتخاب شدند و چنانچه نسبت به روند برگزاری انتخابات و … اعتراض داشتند، در زمان حضور در جلسه میتوانستند اعتراض خود را اعلام کنند، لذا با عنایت به اینکه نامبرده در جلسه مجمع عمومی شخصاً حضور داشته و در روز جلسه اعتراضی نکرده، عدم رضایت ایشان و تشویش در فضای مجازی و خبرگزاریها را به قضاوت افکار عمومی واگذار میکنیم.
در خاتمه نامه آمده است: در مجموع با توجه به اینکه تشکیلِ تشکلهای حرفهای استان فرصت مناسبی برای پیشرفت و توسعه گردشگری استان خواهد بود انتظار میرود همگان در حمایت از افراد برگزیده سعی و اهتمام لازم را به عمل آورند.
توضیحات خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر استان سمنان ضمن درج متن کامل جوابیه که رسالت حرفهای هر رسانه است، چند توضیح کوتاه را لازم میداند که در ادامه از نظر میگذرد:
نخست اعلام شده انتشار نامه اعتراض نمایندگان از قول یک شخص بیان شده و نقطه نظر دیگر فعالان نیست باید گفت طبق نامهای که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داشته امضای دهها فعال گردشگری شرق استان از میامی تا شاهرود، بسطام، کلاته خیج و… دیده میشد (که تصویر کامل نامه نیز در خبر مذکور مندرج شده است) پس یک اظهار نظر شخصی نبوده است کما اینکه اگر این تعداد امضا پای نامه نبود، خبرگزاری مهر بنا به اخلاق حرفهای رسانهای آن را یک اظهار نظر شخصی قلمداد و منتشر نمیکرد.
ثانیاً خبرگزاری مهر هیچ جای خبر، نامه فعالان گردشگری درج نکرده که محسن شریعتی در انتخابات حضور داشته یا خیر؛ صرفاً مصاحبه با وی به دلیل اطلاع او از رخدادها به مثابه منبع آگاه از میان فعالان گردشگری شرق استان سمنان بوده است. همچنین اطلاق کلمه تشویش در کنار نام خبرگزاریها آن هم از اظهار نظر کسی که با وی مصاحبهای صورت گرفته، به واقع نشان از عدم رعایت انصاف اداره کلی است که سالها است مجموعه خبرگزاریها در انتشار اخبار آن پیشگام بوده و با درج اولین انتقاد به یکباره تمام این تعاملات فراموش و به مظان اتهام زنی ورود میکند که شایسته اداره کل میراث که نام فرهنگ را یدک میکشد نیست.
ثالثاً پیگیری مطالبات حوزه گردشگری آن هم وقتی فعالان سازمانهای مردم نهاد بارها آن را اعلام میکنند اما جوابی از مسئولان دریافت نمینمایند رسالت ذاتی رسانهها است و خبرگزاری مهر که همواره در زمره پیشگامان مطالبه گری محسوب میشود هم از این قاعده مستثنا نیست.
بررسی خبرگزاری مهر نشان میدهد فعالان گردشگری نسبت به مسائلی مانند اعلام ریز بودجه میراث فرهنگی به تفکیک شهرستانها به خصوص قیاس اعتبارات سرخه و شاهرود، دامغان و حتی سمنان و همچنین سهم گردشگری شاهرود، دامغان و میامی از مجمع حرفهای تشکلهای گردشگری مطالبه دارند اما پاسخی دریافت نشده است و راهی جز مراجعه به رسانهها ندارند.
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