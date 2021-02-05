وعده افتتاح ورزشگاه بروجرد در۱۴۰۰/ ضعف صنایع تبدیلی محصولات باغی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گودرزیان در سخنانی با اشاره به توزیع بیش از ۳۰۰ هزار ماسک رایگان در شهرستان بروجرد با توجه به شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: همچنین حدود ۲۵ هزار بسته معیشتی بین آسیب دیدگان از کرونا توزیع شده است.

وضعیت آبی بروجرد به لحاظ شیوع کرونا

وی با اشاره به اجرای طرح شهید سلیمانی در راستای قطع زنجیره ویروس کرونا در این شهرستان، عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت شیوع بیماری در شهرستان بروجرد آبی است.

سرپرست فرمانداری بروجرد، تصریح کرد: امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته و همچنین همکاری مردم وضعیت شهرستان به لحاظ شیوع این بیماری به سفید برگردد.

کاشت ۲۲۰ هکتار گیاهان دارویی

گودرزیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاشت گیاهان دارویی در شهرستان بروجرد، گفت: در این راستا اعتباراتی از صندوق توسعه ملی برای این امر به شهرستان اختصاص پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه طی یک سال اخیر در مجموع ۲۲۰ هکتار گیاهان دارویی در شهرستان کاشت شده است، افزود: همچنین با اقدامات صورت گرفته، سه بند خاکی در راستای ذخیره سازی آب‌های زیرزمینی در دستور کار قرار گرفت که یک مورد از آنها بهره برداری و دو مورد دیگر در حال اجرا هستند.

اکران فیلم‌های جشنواره فجر در بروجرد

سرپرست فرمانداری بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد حوزه هنری در شهرستان بروجرد، گفت: با اقدامات صورت گرفته یک کتابخانه در شهرستان افتتاح شد و دو کتابخانه دیگر نیز به زودی در شهرستان به بهره برداری خواهند رسید.

گودرزیان، تاکید کرد: امسال برای اولین بار، اکران فیلم‌های جشنواره فجر را در شهرستان بروجرد داریم.

پیگیری برای فعالیت مجدد ۲۱ واحد صنعتی

وی همچنین در ادامه سخنان خود به حوزه صنعت شهرستان بروجرد اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، ۲۱ واحد صنعتی شهرستان بروجرد که با مشکل بانکی و نقدینگی مواجه بودند، رفع مشکل شدند.

سرپرست فرمانداری بروجرد با بیان اینکه یکی از واحدهای صنعتی «کاشی جم» بود که با ۱۰۵ فرصت شغلی زمینه فعالیت آن فراهم شد، افزود: همچنین کارخانه خوراک کودک بعد از ۱۵ سال فعال شده و تا قبل از پایان دولت به بهره برداری می‌رسد.

افتتاح فاز اول ورزشگاه ۱۵ هزار نفری تا خرداد ۱۴۰۰

گودرزیان با اشاره به اینکه همچنین فاز اول ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بروجرد تا خرداد ماه سال ۱۴۰۰ افتتاح می‌شود، ادامه داد: فاز اول این ورزشگاه با ظرفیت پنج هزار نفر به بهره برداری خواهد رسید.

وی از افتتاح سه زمین چمن مصنوعی در روستاهای این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: همچنین یک زمین چمن مصنوعی نیز در شهر بروجرد به بهره برداری رسیده است.

استقبال از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های حوزه گردشگری و تاریخی شهرستان بروجرد، عنوان کرد: در این راستا یک منطقه گردشگری جدید به نام «بیشه دالان» در شهرستان بروجرد در حال ایجاد شدن است.

سرپرست فرمانداری بروجرد با اشاره به منطقه گردشگری «گلدشت» با چشم انداز زیبا در شهرستان بروجرد، تصریح کرد: باغات سیب، منطقه «ونایی» و… از دیگر ظرفیت‌های حوزه گردشگری بروجرد بوده و امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت در راستای ایجاد اشتغال در شهرستان به نحو مطلوبی استفاده کنیم.

گودرزیان، تاکید کرد: ما به طور حتم از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری شهرستان بروجرد استقبال خواهیم کرد.

ضعف صنایع تبدیلی در قطب تولید سیب

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های حوزه کشاورزی و باغات شهرستان بروجرد، تصریح کرد: در شهرستان حدود ۳۵ هزار تن سیب تولید می‌شود و این در حالیست که متأسفانه در حوزه صنایع تبدیلی این محصول با مشکل مواجه هستیم و امیدواریم زمینه ایجاد این صنایع در شهرستان فراهم شود.

سرپرست فرمانداری بروجرد، تصریح کرد: برنامه توسعه پنج ساله بروجرد در دستور کار قرار گرفته است.

گودرزیان که در گفتگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، با اشاره به فعالیت دو دانشگاه بزرگ در شهرستان بروجرد، عنوان کرد: خوشبختانه چند سالی است که دانشگاه‌ها با صنعت عجین شده‌اند و اقدامات تلفیقی در این راستا در دستور کار قرار گرفته است.