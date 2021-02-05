وزرای خارجه آمریکا و عربستان گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، وزرای خارجه آمریکا و عربستان سعودی به صورت تلفنی گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی، با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان پیرامون موضوعات دارای اهمیت مشترک رایزنی کرد.

خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد که بن فرحان در این گفتگوی تلفنی به آنتونی بلینکن که بتازگی به عنوان وزیر خارجه آمریکا برگزیده شده است، تبریک گفت.

وزیر خارجه سعودی همچنین نسبت به همکاری با ایالات متحده آمریکا برای مقابله با چالش‌های مشترک و برقراری امنیت و ثبات در منطقه ابراز امیدواری کرد.

دو طرف همچنین درباره روابط راهبردی و همچنین شماری از موضوعات دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.