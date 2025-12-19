محورهای رایزنی تلفنی وزیر خارجه کره جنوبی با همتای عربستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، وزرای خارجه عربستان و کره جنوبی تلفنی درباره روابط دوجانبه و شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.

فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان و جو هیون وزیر خارجه کره جنوبی تلفنی رایزنی کردند. دو طرف روابط دوجانبه و آخرین تحولات را بررسی کردند.

وزرای خارجه عربستان و کره جنوبی درباره شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نیمه ماه نوامبر پیامی مکتوب از سوی لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی درباره روابط دوجانبه دریافت کرده بود.

روابط عربستان و کره جنوبی طی سالهای اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده است.