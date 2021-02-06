لغزندگی محورهای بارانی چالوس و فیروزکوه/ ترافیک آزادراه کرج-تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته، آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۸۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۵ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۳.۲ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

ردیف نام محور استان تعداد وسیله نقلیه ۱ آزادراه کرج - تهران البرز ۱۱۵۰۶۲ ۲ آزادراه تهران - کرج البرز ۱۰۷۹۸۲ ۳ آزادراه کرج - قزوین البرز ۹۵۳۴۱ ۴ آزادراه قزوین - کرج البرز ۸۴۴۳۶ ۵ پاکدشت - تهران تهران ۶۳۱۴۴ ۶ قرچک - ری تهران ۵۹۶۳۷ ۷ تهران - شهریار (شهر قدس) تهران ۵۸۶۳۱ ۸ آزادراه قم - تهران تهران ۵۷۸۹۵ ۹ تهران - پاکدشت تهران ۵۶۶۴۷ ۱۰ بومهن - جاجرود تهران ۵۵۰۰۰

آخرین وضعیت محورهای شمالی

تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال دارای بارش برف و باران، آزادراه قزوین - رشت دارای بارش باران می‌باشد

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک و محدوده گرمدره

ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران محدوده شهرقدس

آخرین وضعیت جوی

بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، تهران، البرز، کردستان، همدان، زنجان، قزوین و مازندران

بارش باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، گیلان و کرمانشاه

محورهای مسدود شریانی

شهداد - نهبندان

خرم آباد – پلدختر

محدودیت تردد با تغییر مسیر

محور قزوین - همدان (کیلومتر ۱۱۰) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین لاین روبرو به صورت دوطرفه انجام می‌گردد.

محورهای دارای انسداد فصلی

شمشک - دیزین

اولنگ - شاهرود

سی سخت - پادنا

گنجنامه - تویسرکان

سروآباد - پاوه

وازک - بلده

پونل – خلخال

محور مسدود غیر شریانی

پدافند جنوب غرب – امیدیه