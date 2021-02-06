به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت بیمه کوثر در چهارمین همایش تجلیل از نمایندگان برتر، ضمن بیان این مطلب، خاطرنشان‌کرد: با توجه بدین امر که رضایت بیمه‌شدگان بسترهای جذب مشتریان جدید را فراهم می‌کند، همکاران شرکت در این زمینه طرح امام جواد (ع) را از نهم آذرماه در تمامی استان‌ها به منظور بررسی و جلب رضایت بیمه‌شدگان اجرایی کردند.

مجید مشعلچی فیروزآبادی نگاه استراتژیک پایدار و طولانی مدت را الزامی راهبردی برای کسب‌وکارهای هزاره سوم دانست و گفت: نمایندگان باید مشتریان را از ابتدای فروش تا پایان زمان بیمه‌نامه همراهی کنند و این همراهی باید کاملاً ملموس باشد.

وی با بیان اینکه آموزش و بهره‌مندی از ابرازهای نوین فن‌اوری از عوامل قوام کسب‌وکار است، افزود: ارائه خدمات غیرحضوری موجب تسهیل در ارائه خدمات و افزایش رضایت بیمه‌شدگان می‌شود.

مدیرعامل بیمه کوثر تقویت انجمن صنفی را یکی از عوامل افزایش تعامل میان همکاران ستاد و اعضای شبکه فروش برشمرد و اظهار کرد: تشکیل نمایندگی‌های حقوقی با مشارکت نمایندگان حقیقی باعث افزایش تصاعدی فروش و اعتماد بیمه‌شدگان عمده و خرد می‌شود.

مجید مشعلچی فیروزآبادی گفت: تبعیت از قوانین بالادستی، رعایت مباحث فقهی و شرعی در هنگام عقد قرارداد و نیز آراستگی فیزیکی دفتر نمایندگان نیز از الزام‌های نمایندگان در عرصه کسب‌وکار است.

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