به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم افتتاح خط تولید انبوه موشک‌های دوش‌پرتاب و افتتاح کارخانجات تولید سوخت جامد مرکب که با حضور سرلشکر باقری انجام شد، با تبریک دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، پیشرفت‌های چشمگیر صنعت دفاعی را مرهون هدایت‌های پیامبرگونه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا دانست و با تقدیر از حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مجموعه وزارت دفاع، گفت: این سازمان در شرایط سخت تحریم توانسته است با برنامه‌ریزی، انسجام، مدیریت جهادی و تکیه بر دانش و فناوری کاملاً بومی و با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌های کشور گام‌های ارزنده‌ای را در طراحی، ساخت و تولید انواع متنوع دستاوردهای دفاعی و تسلیحاتی نیروهای مسلح بردارد.

وی افزود: وزارت دفاع و متخصصین صنعت دفاعی با تکیه بر دانش و پیشرفت‌های خیره کننده که حاصل خودباوری و روح خود اتکایی مکتب اسلام عزیز است، ثابت کرده‌اند که تقریباً قادرند تمام نیازهای دفاعی نیروهای مسلح اعم از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تولید و تأمین کنند.

وزیر دفاع تأکید کرد: امروز به سبب آمادگی سرشار نیروهای مسلح و اقتدار مثال زدنی ملت بزرگ ایران اسلامی، هیچ قدرتی در دنیا جرات تعدی و تجاوز به میهنمان را ندارد.

امیر حاتمی خاطرنشان کرد: به برکت انقلاب اسلامی و خون پاک شهیدان و همت متخصصان صنعت دفاعی، خط تولید انبوه موشک‌های دوش پرتاب پیشرفته پدافند هوایی در سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع افتتاح شد و این در شرایطی است که انحصار تولید این گونه موشک‌های پیشرفته صرفاً در اختیار چند کشور محدود دنیا بوده و امروز وزارت دفاع توانسته است در بومی سازی و تولید انبوه این موشک‌ها به دست جوانان ایران اسلامی برگ زرین دیگری را در دفتر افتخارات خود ثبت کند.

وی گفت: خط تولید موشک‌های دوش پرتاب پدافند هوایی در واقع یکی از پیچیده‌ترین و موثرترین سلاح علیه افراد و اهداف ارتفاع پست دشمن محسوب می‌شود.

وزیر دفاع افزود: پیچیدگی فناوری موشک‌های دوش پرتاب از این منظر مهم است که علی رغم سطح بالای فناوری استفاده و عملکرد آن توسط نیروهای رزمنده ساده است.

امیر حاتمی با بیان اینکه این قبیل موشک‌های دوش پرتاب پدافند هوایی از نظر سطح فناوری و قابلیت تاکتیکی با مدرنترین موشک‌های دوش‌پرتاب به دنیا برابری نموده و حتی در برخی مولفه‌ها از نمونه‌های خارجی نیز برتر است، گفت: سیستم‌های به کار رفته در این موشک‌های پدافندی کاملاً بومی شده و عمق بومی سازی آن به گونه‌ای است که می‌توان از خطوط تولید آن متناسب با نوع تهدیدات و نیاز نیروهای مسلح محصولات متنوعی را تولید و عرضه کرد.

وی تاب آوری در مقابل اخلالگرها، درگیری با انواع اهداف هوایی ارتفاع پست نظیر بالگردها پهپادها و موشک‌های کروز را از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوش پرتاب‌ها برشمرد و گفت: قطعاً قدرت دفاعی ایران در نبردهای نامتقارن ارتفاع پست افزایش می‌یابد.

وزیر دفاع در خصوص افتتاح کارخانجات تولید سوخت جامد مرکب در سازمان صنایع دفاع، گفت: این کارخانه به منظور تأمین سوخت جامد مرکب تمامی موشک‌های حوزه رزم زمینی ایجاد شده است و این خط تولید سوخت جامد مرکب می‌تواند به علت دارا بودن انرژی بالاتر، برد و سرعت موشک‌های زمین به زمین ضدزره و پدافند هوایی ارتفاع پست را به صورت موثر افزایش دهد.