موضوعات این هفته «طبیب» چیست؟/ واکاوی کرونای انگلیسی

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «طبیب» که هر روز پذیرای یک پزشک و متخصص در حوزه های مختلف سلامتی است و یک موضوع پزشکی خاص را بررسی می‌کند، امروز شنبه ۱۸ بهمن‌ماه میزبان فوق تخصص گوارش و کبد بوده و موضوع سندرم روده تحریک پذیر را بررسی خواهد کرد و در بخش دوم پذیرای متخصص طب ایرانی بوده و به موضوع بیماری های کودکان خواهد پرداخت.

برنامه «طبیب» فردا یکشنبه‌ ۱۹ بهمن نیز میزبان متخصص مغز و اعصاب بوده و موضوع سردردهای عصبی را بررسی خواهد کرد و دقایقی نیز فوق تخصص بیماری های عفونی با موضوع اخبار گوناگون مربوط به کرونا به «طبیب» خواهد آمد.

همچنین در روز دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه پزشک فیزیوتراپیست و دکتر طب ایرانی با موضوع تقویت سیستم تنفسی و همچنین علیرضا یارقلی متخصص طب ایرانی با موضوع پرسش و پاسخ مهمان آنتن شبکه سه در برنامه «طبیب» خواهند بود.

«طبیب» همچنین در روز سه شنبه ۲۱ بهمن پذیرای یک متخصص پوست و مو با موضوع جوش‌های صورت و مسعود مردانی با موضوع کرونای انگلیسی خواهد بود.

معرفی دمنوش‌ها و غذاهای ارزان و پر خاصیت، آیتم ورزش در خانه، گزارش از سخنگوی وزارت بهداشت در ارتباط با مسایل روز پزشکی و نگاهی آماری به وضعیت کرونا در کشور از دیگر بخش های هر قسمت «طبیب» است.

این برنامه گفتگو محور با اجرای پیمان طالبی ‌و تهیه کنندگی علی زاهدی با هدف اطلاع‌رسانی و پیشگیری در حوزه سلامت و درمان هر روز میزبان متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی است.

«طبیب» هر روز از شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت ۱۱ صبح به مدت ۶۰ دقیقه به صورت زنده از آنتن شبکه سه پخش می‌شود.