تعطیل کردن حرم رضوی تصمیمی سخت و تاریخی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد مروی در اختتامیه هشتمین همایش ملی قرآن، عترت و سلامت «یادواره شهدای مدافع سلامت» که ویژه جامعه پزشکی با همکاری وزارت بهداشت و فرهنگستان علوم پزشکی کشور روز جمعه (۱۷ بهمن) در مجتمع فرهنگی، آموزشی و اقامتی ولایت مشهد برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایامالله دهه فجر، اظهار کرد: در ایام شیوع بیماری کرونا پزشکان و پرستاران فداکاری در راه خدمت به مردم و نجات جان بیماران شجاعانه و ایثارگرانه خدمت کردند و در این راه به درجه رفیع شهادت نائل آمد، نام و یاد این شهدا را گرامی میداریم و قدردان جانفشانیها و تلاشهای شبانهروزی جامعه پزشکی و پرستاری کشور در مقابله با ویروس کرونا هستیم.
وی بر اجر و پاداش رفیع رسیدگی به بیماران تأکید و با اشاره به اهمیت رفتار اخلاقی و توأم با احترام و کرامت پزشکان با بیماران، ابراز کرد: حتی اگر ازنظر پزشکی برای بیماری نمیتوان اقدامی انجام داد، اما رفتار دوستانه، امیدوارکننده، روی خوش و فروتنی پزشک میتواند موجب آرامش بیمار شود که ارزشمند بوده و اجر و ثواب بسیاری دارد.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به موفقیتهای کشورمان در کنترل ویروس کرونا، تصریح کرد: بر اساس گزارشها، ایران در کاهش روند بیماری کرونا و کنترل این ویروس علیرغم وجود شدیدترین تحریمها، موفق عمل کرده و از بسیاری کشورها در مقابله با این بلای عالمگیر جلوتر است که نشان از احساس مسئولیت و فداکاری جامعه پزشکی و پرستاری کشور دارد.
پیامدهای مثبت تجربه تلخ و غمانگیز کرونا
حجتالاسلام مروی در ادامه سخنان خود به برخی پیامدهای مثبت تجربه تلخ کرونا اشاره و ابراز کرد: کرونا در کنار تمام خسارتهای سنگین و جنبههای غمانگیز و تلخ، پیامدهای مثبتی نیز به همراه داشت که یکی از آنها بروز و ظهور اخلاق و معنویت در جامعه بود.
وی افزود: در بیمارستانها و میان جامعه پزشکی و پرستاری جلوههای غرورانگیزی از خدمت، ایثار، نوعدوستی و مجاهدت در راه سلامت مردم تجلی یافت. این فداکاریها موجب ایجاد پیوندی عمیق میان مردم و جامعه پزشکی شده است که باید از آن صیانت کرد و پس از کرونا نیز استمرار داد و تعمیق بخشید.
متدینین بهتر دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کردند
حجتالاسلام مروی اثبات پیوند علم و دین را از دیگر جنبههای مثبت تجربه تلخ کرونا معرفی و عنوان کرد: در اوایل شیوع کرونا تبلیغات سنگین و گستردهای مبنی بر عدم تمکین مراکز دینی و مذهبی از دستورالعملهای بهداشتی و در نتیجه ناتوانی کشور در کنترل این ویروس انجام میشد، اما رهبر معظم انقلاب فرمودند «متدینین بیشتر رعایت میکنند» و حقیقتاً نیز چنین شد؛ متدینین دستورالعملهای بهداشتی را بهتر رعایت کردند.
تولیت آستان قدس رضوی یکی دیگر از جنبههای مثبت تجربه تلخ کرونا را استفاده از ظرفیتهای مردمی در گسترش سلامت جامعه دانست و ابراز کرد: در ایام شیوع کرونا مردم ایران در قیاس با برخی کشورهای دیگر اخلاق، فرهنگ غنی و نوعدوستی خود را به نمایش گذاشتند و همچون دوران جهاد سازندگی اقشار مختلف برای کمک به دیگران بسیج شدند؛ باید برای حفظ این روحیه و استفاده از ظرفیتهای مردمی در سلامت جامعه پس از کرونا نیز برنامهریزی و سیاستگذاری شود.
تعطیلی حرم مطهر تصمیمی دشوار و بیسابقه در تاریخ بود
حجتالاسلام مروی با اشاره به تعطیلی حرمهای مطهر در ایام شیوع کرونا، ابراز کرد: تعطیلی حرمهای مطهر کار بسیار دشواری بود، بر اساس اسناد تعطیلی حرم امام رضا (ع) در هیچ دورهای و حتی در حوادث بزرگ تاریخی سابقه نداشته است، اما برای حفظ سلامت مردم مجبور به انجام این تصمیم دشوار شدیم؛ در ایام تعطیلی حرم مطهر بسیار تحت فشار بودیم، اگرچه اکثریت مردم با شناخت صحیح همراهی بسیار خوب و قابل تقدیری داشتند اما عدهای نیز از طرق مختلف مانند فضای مجازی، نامه و یا حضوری انتقادات و گلایههای شدیدی نسبت به بنده داشتند و هنوز هم علیرغم بازگشایی بسیاری از فضاهای حرم مطهر این گلایهها ادامه دارد.
وی اضافه کرد: هنگامی که بحث تعطیلی حرمهای مطهر مطرح شد، با آیتالله سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) تماس گرفتم و از ایشان خواستم نظر آیتالله صافی گلپایگانی، آیتالله مکارم شیرازی و آیتالله نوری همدانی را در خصوص تعطیلی حرمهای مطهر برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اخذ کنند که هر سه این مراجع بزرگوار نظرشان اجرا تصمیم ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی موقت حرمها بود.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین با اشاره به اقدام بیسابقه تعطیلی نماز جمعههای کشور، تصریح کرد: برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی و طی اقدامی بیسابقه نماز جمعههای کشور برای پیشگیری از ویروس کرونا تعطیل شد؛ درحالی که تاکنون هیچ مانعی حتی جنگ و انفجار بمب در میان خطبههای نماز جمعه سال ۶۳ که به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه میشد، نتوانسته بود برگزاری نماز جمعهها را تعطیل کند. با این حال وقتی ستاد ملی کرونا تصمیم لغو نماز جمعهها را گرفت همه احترام گذاشتند و این مراسم عبادی برگزار نشد که کار بسیار بزرگی بود.
نقش مهم رهبری در همسویی مردم برای رعایت ضوابط بهداشتی
حجتالاسلام مروی نقش رهبری در همسویی مردم برای رعایت ضوابط بهداشتی را مهم ارزیابی کرد و گفت: حقیقتاً جامعه متدینین، علمای دین، مراجع عظام تقلید و در رأس آنها رهبر معظم انقلاب بسیار در کنترل ویروس کرونا در کشور کمک کردند. رهبری معظم بیش از همه دلسوز مردم و نگران شیوع این ویروس در کشور هستند؛ معظم له در تمام بیانات و رفتار خود بر اساس ضوابط و توصیههای بهداشتی که به مردم شده است، عمل میکنند که این موضوع خود تأثیر بسیاری در همسویی جامعه برای عمل به تصمیمات ستاد کرونا و رعایت دستورالعملها و محدودیتهای بهداشتی داشته است.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: نقش بیانات و الگوی رفتاری رهبر معظم انقلاب، مراجع تقلید و علمای دین در نمایش عقلانیت دینی و ایجاد همدلی، همراهی و ترغیب مردم برای رعایت دستورالعملهای بهداشتی بسیار مهم و تعیین کننده بود.
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