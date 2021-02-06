آب بندی نمای ساختمان با بهترین کیفیت؛ نماروز

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نمای ساختمان تنها بخشی از سازه می‌باشد که در زیبایی ظاهر بیرونی آن نقش مهمی را ایفا می‌کند و هر چه تمیزتر باشد در نتیجه جلوه ظاهری بهتری را نیز به وجود خواهد آورد. عوامل فرسایش زای زیادی وجود دارند که می‌توانند بر روی مصالح ساختمانی به کار رفته بر روی نما تاثیرگذار باشند و به مرور موجب ریزش و یا خوردگی نما شوند. آب، رطوبت، گرما، سرما همگی از عوامل فرسایش زا و طبیعی هستند که روی کیفیت نما تاثیر بسیار زیادی دارند. برای اینکه بتوان از فرسایش نمای ساختمان جلوگیری به عمل آورد باید از خدمات آب بندی نمای ساختمان با بهترین کیفیت بهره مند شد. اما آب بندی نمای ساختمان با بهترین کیفیت چیست؟ آب بندی نمای ساختمان در واقع به اموری گفته می‌شود که طی آن مصالح ساختمانی به کار رفته بر روی نما به خوبی درزبندی و مرمت می‌شوند تا از فر سایش و ریزش آنها تا حد زیادی جلوگیری به عمل آید.

مزایای ایجاد شده با آب بندی نمای ساختمان با بهترین کیفیت

مزیت‌های زیادی با انجام آب بندی نمای ساختمان ایجاد خواهد شد که یکی از بزرگترین این مزیت‌ها به هزینه‌های ایجاد شده برای اجرای نمای مجدد مربوط می‌شود. در برخی از ساختمان‌ها به دلیل اینکه توجهی به استفاده از خدمات آب بندی نما نمی‌شود بعد از مدتی شاهد ریزش و یا خوردگی مصالح به کار رفته بر روی نما خواهیم بود که این موضوع سبب می‌شود تا مالکان ساختمان به دنبال اجرای مجدد نما با مصالح ساختمانی جدید باشند که هزینه‌های زیادی را نیز در پی خواهد داشت. به طور مثال یک ساختمان با نمای سنگی را تصور کنید که بدون انجام هیچگونه آب بندی به مرور فرسوده شده و سنگ‌های موجود بر روی نما یک به یک ریزش می‌کنند که در نتیجه بعد از مدتی شاهد ایجاد جلوه ظاهری بسیار بد برای ساختمان خواهیم بود. در این مواقع مالکان به این فکر خواهند افتاد تا مجدداً نمایی را بر روی سازه اجرا کنند که این اجرای مجدد نما هزینه‌های زیادی را در بر خواهد داشت. انجام دوره‌ای آب بندی نمای ساختمان با بهترین کیفیت این مزیت را ایجاد می‌کند تا نیازی به اجرای مجدد نما وجود نداشته باشد. اب بندی نمای ساختمان در کاهش مصرف انرژی نیز تاثیر زیادی دارد. زمانی که نمای ساختمان به خوبی آب بندی و درزبندی می‌شود از خروج انرژی به طور کامل از طریق نما جلوگیری می‌شود و هزینه‌های مصرفی برای انرژی نیز تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. عدم ورود سرما و یا گرما نیز خود بر روی کاهش مصرف انرژی نیز تاثیر گذار است که با آب بندی نما می‌تواند ورود سرما یا گرما را به حداقل رساند.

آب بندی نمای ساختمان با کیفیت نیازمند استفاده از مواد درجه یک

آب بندی نمای ساختمان با بهترین کیفیت زمانی ایجاد خواهد شد که از مواد درجه یک و مرغوب نیز برای این کار استفاده شود. متناسب با نوع نما و مصالح ساختمانی که برای ساخت و اجرای نما استفاده شده از مواد مختلفی برای اب بندی استفاده می‌شود. هر چه کیفیت مواد اولیه به کار رفته در آب بندی نما درجه یک و مرغوب باشند در نتیجه آب بندی با کیفیت تری نیز انجام خواهد شد. از جمله پرکاربردترین موادی که برای آب بندی نمای ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد چسب است.

آب بندی نمای ساختمان با طناب

نحوه دسترسی در آب بندی نمای ساختمان و همچنین شستشوی نمای ساختمان با بهترین کیفیت نیز متفاوت است و نسبت به گذشته از روش‌های متفاوتی برای دسترسی به نما بهره گرفته می‌شود. در گذشته آب بندی نمای ساختمان تنها با داربست انجام می‌شد که این موضوع یعنی استفاده از داربست و اجرای آن مشکلاتی را نیز به همراه داشت. اول از هر چیز داربست به نصب نیاز دارد که همین نصب داربست خود زمان زیادی را نیاز دارد. ممکن است متناسب با ابعاد ساختمان حتی یک روز برای نصب داربست نیاز باشد که در نتیجه روند آب بندی را کند خواهد کرد. همچنین استفاده از داربست در برخی از سازه‌ها امکان پذیر نیست که این نیز خود به یک مشکل تبدیل شده است. امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی نحوه دسترسی به نما متحول شده و از طناب برای دسترسی به نما استفاده می‌شود. طناب راپل که برای آب بندی نمای ساختمان با بهترین کیفیت استفاده می‌شود زمان آب بندی را کوتاه کرده و همچنین بر روی تمامی سازه‌ها نیز قابل اجرا می‌باشد. دسترسی به نما با طناب نیز به مراتب بیشتر و بهتر از داربست می‌باشد.

تعرفه آب بندی نمای ساختمان با کیفیت

تعرفه اب بندی نمای ساختمان و شستشوی نمای ساختمان متناسب با نوع مصالح ساختمانی به کار رفته بر روی نما متفاوت خواهد بود. مصالح ساحتمانی نقش بسیار زیادی در تعیین قیمت آب بندی نمای ساختمان با کیفیت هستند.

آب بندی نمای ساختمان با کیفیت در تهران

شرکت نما روز خدمات آب بندی نمای ساختمان و شستشوی نمای ساختمان در تهران را به شهروندان تهرانی آن هم به تمامی نقاط شهر ارائه می‌دهد و برای دریافت این خدمات تنها یک تماس کافی است. آب بندی نمای ساختمان در تهران با پرسنلی مجرب انجام می‌شود که این پرسنل از سابقه طولانی برخوردار هستند و تخصص کافی و لازم را در این زمینه دارند که کیفیت کار را تا حد زیادی افزایش خواهند داد. این شرکت آب بندی نمای ساختمان با کیفیت در تهران را با جدیدترین متدها و روش‌های روز دنیا به انجام می‌رساند و در تمامی پروژه‌های به انجام رسیده توسط این شرکت رضایت مشتری به طور کامل جلب شده است.

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