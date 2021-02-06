فهرست دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارت بهداشت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با بررسی‌های کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی «کیواس (QS)»، «تایمز (Times)» و «شانگهای (Shanghai)» و لیست دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تأیید وزارت بهداشت جهت ورودهای سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ در رشته‌های مرتبط با علوم پزشکی اعلام شد.

این فهرست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و در سال تحصیلی مذکور صرفاً دانشگاه‌های موجود در این فهرست جهت ادامه تحصیل مورد تأیید است.

تمامی داوطلبان تحصیل در خارج از کشور می‌توانند از اینجا فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید از نظر وزارت بهداشت را مشاهده کنند. این فهرست شامل ۹۰۷ دانشگاه از ۶۰ کشور خارجی است.

از سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱، زمان شروع به تحصیل در دوره اصلی، ملاک مورد تأیید بودن دانشگاه مطابق با فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید اعلامی وزارت بهداشت است. (معیار شروع به تحصیل، تاریخ ویزای معتبر، تاریخ خروج از کشور و تاریخ حضور و شرکت در کلاس‌های دوره اصلی، مطابق با برنامه سال‌تحصیلی دانشگاه مربوطه است).

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با انتشار این فهرست تاکید کرده است کالج‌های وابسته به دانشگاه اصلی ذکر شده در فهرست و شعب آن در سایر کشورها مورد تأیید نبوده و مدارک صادره از آنها قابل ارزشیابی نخواهد بود.

داوطلبان باید توجه کنند که با توجه به مصوبه هفتادمین جلسه شورایعالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، امکان انتقال دانشجویان به داخل کشور که از ابتدای سال ۲۰۱۹ (۱۱ دیماه ۱۳۹۷) تحصیل خود را در یکی از دانشگاه‌های مورد تأیید خارج از کشور آغاز کرده‌اند، ممنوع شده و در صورت اتمام تحصیل این افراد، مدارک صادره طبق ضوابط اعلام شده قابل ارزشیابی است.

از سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱، داوطلبان تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت در خارج از کشور، برای برخورداری از هرگونه خدمات و تسهیلات قابل ارائه توسط این وزارتخانه طبق ضوابط و مقررات مربوطه، باید در هنگام ارائه درخواست برای بهره‌مندی از خدمات مذکور، علاوه بر مستندات اعلام شده در آئین‌نامه‌های مربوطه، مدارک زیر که نشان دهنده تسلط لازم آنها به زبان خارجی کشور محل تحصیل است و توسط مراکز یا مؤسسات مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صادره شده است، را نیز ارائه کنند.

مدارک زبان مورد نیاز:

برای کشورهای انگلیسی زبان: مدرک حداقل نمره ۶ برای آزمون IELTS General و یا نمره معادل آن در آزمون (۶۰ درصد - ۷۸ درصد) TOEFL .

برای کشورهای روسی زبان: مدرک قبولی حداقل سطح A۲ (TBU: basic level) زبان روسی بر اساس آزمون TORFL.

برای کشور چین: مدرک حداقل نمره ۱۲۰ در سطح ۲ آزمون HSK .

برای کشورهای ترک زبان: مدرک سطح B۲ آزمون تومر (TÖMER): کسب مجموع نمره ۶۶ تا ۷۰.

برای سایر کشورها: مدرک زبان بر اساس شرط تعیین شده از سوی دانشگاه مورد تأیید پذیرش دهنده.

متقاضیان باید توجه داشته باشند در صورتی که دانشگاه خارجی مورد نظر، قبولی و کسب حداقل نمره در آزمون زبان خاصی را معیار و شرط پذیرش قرار دهد، داوطلب ملزم است آن شرط را نیز (علاوه بر موارد فوق) احراز کند.

در خصوص دوره‌های تحصیلات تکمیلی و PhD ، زبان غالب دانشگاه در دوره مربوطه ملاک است.

دوره‌های کالج، پادفک، Pre-Med، Foundation و … که ممکن است برای ورود به برخی رشته‌ها و یا دانشگاه‌ها الزامی باشد، به عنوان دوره اصلی رشته دانشگاهی محسوب نشده و هیچ‌گونه تسهیلات یا خدماتی برای شروع یا در طول این دوره‌ها از سوی وزارت بهداشت به متقاضیان ارائه نخواهد شد.