برنامه دولت بایدن برای احیای داعش در عراق و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «علی الصطوف» نماینده پارلمان سوریه اعلام کرد که دولت جدید آمریکا به دنبال احیای مجدد تشکیلات تروریستی داعش در عراق و سوریه است.

وی افزود: دولت بایدن در پشت پرده درگیری‌های تروریستی در سوریه و عراق قرار دارد.الصطوف بیان کرد: ما شاهد آنچه که در الجزیره، الحسکه، القامشلی و صحرای سوریه می‌گذرد هستیم.

وی ادامه داد: این اقدامات با هدف بازگرداندن گروه تروریستی داعش به منظور تکمیل پروژه‌های تجزیه منطقه است.الصطوف گفت: دولت جدید آمریکا در پشت اقدامات گروههای تروریستی برای محاصره الحسکه و قامشلی قرار دارد.

وی در عین حال با اشاره به لزوم پایداری و مقاومت در برابر توطئه‌های آمریکا تاکید کرد: مقاومت تنها راه حل برای خلاص شدن از حضور آمریکا در منطقه است.

این در حالی است که هفته‌های گذشته تحرکاتی برای احیای داعش از سوی برخی جریان‌های منطقه‌ای در عراق و سوریه انجام گرفت. انفجارها و عملیات انتحاری در عراق و سوریه که در فاصله زمانی و با پیام کاملاً روشنی انجام شد نشان داد که جریانی به دنبال احیای داعش است هرچند بخوبی می‌داند که این موضوع امکان پذیر نیست. اما تلاش می‌کند تا با تقویت این فرایند و نیز عملیات رسانه‌ای به چند هدف مهم برسد که مهمترین آن توجیه حضور نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه و نیز مدیریت پروژه ناامن سازی در منطقه است.

از سویی دیگر باید گفت که ایالات متحده آمریکا نیز همچون عربستان سعودی بیشترین سود و منفعت را از بسط ناامنی در عراق، می‌بَرد. واشنگتن از رهگذر پیاده سازی پروژه ناامن‌سازی عراق به دنبال آن است تا از میزان فشارهای داخلی عراق بر خود برای خروج از خاک این کشور بکاهد. گروه‌های مقاومت جملگی خواستار خروج هرچه سریع‌تر آمریکایی‌ها از خاک عراق هستند و به همین دلیل، واشنگتن با گسترش ناامنی در عراق به دنبال رهایی یافتن از این فشارهاست.

آمریکا به دنبال آن است تا از رهگذر ایجاد خلأ امنیتی در عراق دستاویزی برای بقایِ بیشتر نظامیان خود در خاک این کشور بیابد. در واقع، آمریکایی‌ها از رهگذر ناامن سازی عراق به دنبال یافتن توجیهی برای تداوم بقای حضور نظامی خود در خاک عراق هستند. آنها تلاش می‌کنند اوضاع امنیتی عراق را با مشکل مواجه سازند تا بدین ترتیب، از خلأ امنیتی در این کشور به عنوان دستاویزی برای تداوم حضور نظامی خود بهره برداری کنند. احیای تروریست‌های تکفیری داعش در عراق ازجمله دیگر اهداف ایالات متحده آمریکا از بسط ناامنی در این کشور است.