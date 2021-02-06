به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فتحی بیرانوند امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: کارشناسان اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان به منظور کنترل و پایش حیات وحش به خصوص گونه‌های با ارزش و در معرض خطر انقراض اقدام به نصب دوربین تله‌ای در مناطق تحت مدیریت و آزاد استان کرده، که در این راستا برای چندمین بار موفق به ثبت تصویر پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد شدند.

وی با اشاره به اقدامات حفاظتی مطلوب مانند احداث دیده بانی و پاسگاه محیط بانی در ارتفاعات و برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی حفاظت از حیات وحش و نیز تلاش و جدیت محیط بانان منطقه و نقش آنها در افزایش ضریب امنیت منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد، از این منطقه به عنوان زیستگاه مناسب پلنگ ایرانی در لرستان نام برده و اظهار امیدواری کرد: با توجه به وضعیت مطلوب حفاظتی منطقه و جمعیت ایده آل کل و بز و گراز در این منطقه تصاویر بیشتری از حضور این گربه سان در خطر انقراض در این منطقه ثبت شود.

بنا بر این گزارش، پلنگ ایرانی یکی از بزرگترین زیرگونه‌های پلنگ است که بومی غرب آسیا محسوب می‌شود و در فهرست سرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت(IUCN ) در طبقه جانوران در معرض خطر انقراض قرار دارد.

اندازه و رنگ پوشش بدن پلنگ ایرانی در مناطق مختلف و در گستره پراکنش پلنگ در ایران، تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارد، طول بدن پلنگ‌ها به طور کلی به ۱۶۰ و گاهی هم به ۱۸۰ سانتی‌متر می‌رسد و طول دُم آنها ۱۱۰ سانتی متر است، وزن پلنگ ایرانی تا ۹۰ کیلوگرم است و ارتفاع آن تا شانه به ۷۵ سانتی‌متر می‌رسد، پلنگ ایرانی گونه چتر است و حضور این گونه ارزشمند در اکوسیستم حاکی از وضعیت خوب و امنیت زیستگاه است.