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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۰۵

معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس:

پولی بابت رضایتنامه ترابی ندادیم/ محروم نیستیم

پولی بابت رضایتنامه ترابی ندادیم/ محروم نیستیم

سخنگوی باشگاه پرسپولیس با اشاره به جذب مهدی ترابی گفت: پولی بابت دریافت رضایتنامه او به باشگاه قطری ندادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس در نشست خبری مربوط به بازگشت مهدی ترابی به جمع سرخپوشان پایتخت گفت: قرارداد مهدی ترابی برای یک فصل و نیم است. به او خیلی خوش آمد می‌گوییم که به خانه خودش برگشت. بازگشت او خواسته هواداران، کادر فنی و باشگاه بود و امیدواریم حضورش موجب خیر و ادامه نتایج موفق تیم باشد.

وی افزود: قرارداد او تا پایان فصل بعد است و بند جدایی هم ندارد. او بعد از جام جهانی می‌تواند درباره آینده خود تصمیم گیری کند.

شکوری درباره شایعه محرومیت پرسپولیس از حضور در نقل و انتقالات زمستانی تصریح کرد: تا این لحظه خدا را شکر بسته نشده و با اقدامات هیات مدیره مشکلی در این مورد وجود ندارد.

وی در خصوص احتمال جذب اشکان دژاگه گفت: این نشست درباره مهدی ترابی است.

او درباره نحوه جذب مهدی ترابی با توجه به مبلغی که بابت رضایتنامه اش باید پرداخت می‌شد تاکید کرد: با همکاری مهدی ترابی و مدیر برنامه‌هایش این اتفاق افتاد. باشگاه این مبلغ را پرداخت نکرد. به صورت مستقیم با او مذاکره کردیم و هیچ مبلغی برای رضایتنامه پرداخت نشد. امیدواریم مهدی بتواند بهترین بازی‌هایش را برای تیم انجام دهد.

شکوری درباره شماره پیراهن ترابی در نیم فصل دوم گفت: باید ببینیم سیستم نقل و انتقالات سازمان لیگ به ما چه اجازه‌ای می‌دهد.

شکوری در مورد زمان حضور ترابی در ترکیب پرسپولیس گفت: امروز درخواست برای صدور ITC می‌دهیم و به احتمال زیاد با باز شدن پنجره نقل و انتقالات ایران این مدرک صادر می‌شود.

کد مطلب 5140388

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