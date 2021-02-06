پولی بابت رضایتنامه ترابی ندادیم/ محروم نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس در نشست خبری مربوط به بازگشت مهدی ترابی به جمع سرخپوشان پایتخت گفت: قرارداد مهدی ترابی برای یک فصل و نیم است. به او خیلی خوش آمد می‌گوییم که به خانه خودش برگشت. بازگشت او خواسته هواداران، کادر فنی و باشگاه بود و امیدواریم حضورش موجب خیر و ادامه نتایج موفق تیم باشد.

وی افزود: قرارداد او تا پایان فصل بعد است و بند جدایی هم ندارد. او بعد از جام جهانی می‌تواند درباره آینده خود تصمیم گیری کند.

شکوری درباره شایعه محرومیت پرسپولیس از حضور در نقل و انتقالات زمستانی تصریح کرد: تا این لحظه خدا را شکر بسته نشده و با اقدامات هیات مدیره مشکلی در این مورد وجود ندارد.

وی در خصوص احتمال جذب اشکان دژاگه گفت: این نشست درباره مهدی ترابی است.

او درباره نحوه جذب مهدی ترابی با توجه به مبلغی که بابت رضایتنامه اش باید پرداخت می‌شد تاکید کرد: با همکاری مهدی ترابی و مدیر برنامه‌هایش این اتفاق افتاد. باشگاه این مبلغ را پرداخت نکرد. به صورت مستقیم با او مذاکره کردیم و هیچ مبلغی برای رضایتنامه پرداخت نشد. امیدواریم مهدی بتواند بهترین بازی‌هایش را برای تیم انجام دهد.

شکوری درباره شماره پیراهن ترابی در نیم فصل دوم گفت: باید ببینیم سیستم نقل و انتقالات سازمان لیگ به ما چه اجازه‌ای می‌دهد.

شکوری در مورد زمان حضور ترابی در ترکیب پرسپولیس گفت: امروز درخواست برای صدور ITC می‌دهیم و به احتمال زیاد با باز شدن پنجره نقل و انتقالات ایران این مدرک صادر می‌شود.