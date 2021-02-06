به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، در نشست با مدیران فولادی کشور گفت: شما مدیران صنعت فولاد کشور، وکیل میلیونها سهامدار عدالت هستید و باید از حقوق آنها دفاع کنید که خوشبختانه این اراده و رویکرد برقرار شده است.
رئیس سازمان بورس تاکید کرد: تقریباً ٩٠ درصد جمعیت کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم با سهام عدالت در ارتباط هستند و قطعاً باید از منافع آنها دفاع کرد.
وی افزود: از شما تولیدکنندگان فولاد کشور میخواهیم در راه توسعه بازار سرمایه و ایجاد رقابت در بازار به ما کمک کنید، چون قطعاً شفافیت و رقابت به توسعه شما نیز کمک میکند؛ از سوی دیگر شما وکیل میلیونها سهامدار هستید تا در حق آنها اجحاف نشود و این مسئولیت سنگینی است.
دهقان دهنوی اظهار داشت: ما به عنوان متولیان بازار سرمایه از شما تولیدکنندگان میخواهیم افقهای پیش روی تولید و توسعه شرکت خود را برای سهامداران شفاف سازی کنید تا ارزندگی شرکتهای فولادی برای سهامداران نمایان شود.
به گفته وی، بررسیها بیانگر آن است که شکوفایی در صنعت فولاد حتمی بوده چرا که ذخایر کشور و ساختارها در این حوزه فراهم است.
عرضه کل زنجیره در بورس کالا محقق میشود
دهقان دهنوی در ادامه به بورس کالا اشاره کرد و افزود: بورس کالای ایران در ماهیت خود یک پلتفرم معاملات است و این بستر معاملات، تعیین کننده قیمت نیست بلکه مکانی را فراهم کرده است که قیمتها براساس عرضه و تفاضا کشف شود؛ بنابراین هر گونه اعمال دستوری قیمت در بورس کالای ایران به معنی انحراف قیمت و ضربه زدن به اقتصاد کشور است.
وی تاکید کرد: هر گونه دخالت در قیمت کالاها از جمله فولاد در بورس، شفافیت را کاهش میدهد و عدالت را نقض میکند؛ از این رو سازمان بورس براساس قانون، اجازه قیمت گذاری دستوری را نمیدهد که خوشبختانه تعامل بسیار مطلوبی باوزارت صمت و شخص وزیر صمت ایجاد شده است.
رئیس سازمان بورس گفت: هفته گذشته با معاون جدید معدنی وزیر به مجلس رفتیم و خوشبختانه مسیری روشن و اتفاقهای مثبتی در حوزه فولاد در حال تحقق است.
وی افزود: چشم انداز بازار فولاد در کشور بسیار درخشان است، بنابراین به همت تلاشهای زیادی که در دست اجراست، تمام اقدامات انجام خواهد شد تا تمام زنجیره فولاد کشور در بورس کالای ایران عرضه شود.
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