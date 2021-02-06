  1. سیاست
  2. مجلس
۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۲۹

توانگر:

قالیباف پروتکل‌های بهداشتی دیدار ‎پوتین را نپذیرفت

قالیباف پروتکل‌های بهداشتی دیدار ‎پوتین را نپذیرفت

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه قالیباف پروتکل‌های بهداشتی دیدار ‎پوتین را نپذیرفت، گفت: پوتین برای دریافت پیام مهم مقام معظم رهبری، نماینده ویژه معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر مطلبی درباره سفر قالیباف به روسیه منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

قالیباف پروتکل‌های بهداشتی دیدار ‎پوتین را نپذیرفت. پوتین برای دریافت پیام مهم مقام معظم رهبری، نماینده ویژه معرفی کرد.

خبری که بنده در خصوص نهایی شدن دیدار دکتر ‎قالیباف با ولادیمیر پوتین اطلاع رسانی کردم، دقیق و تأیید شده نبود. البته دیدار با رئیس جمهور روسیه در دستور کار‏ و در حال برنامه‌ریزی بوده است، اما دیدار با پوتین در روسیه پروتکل‌های ویژه ای دارد که دکتر قالیباف پروتکل‌های بهداشتی دیدار با پوتین را نپذیرفته است و به همین جهت پیام مهمی که رئیس مجلس در این سفر حامل آن هستند در دیدار با نمایندۀ معرفی شده توسط پوتین طرح خواهد شد.

کد مطلب 5140658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها