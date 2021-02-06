دولت دوازدهم می تواند اقتصادِ کشور را به ریل حرکت برگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر، اظهار کرد: امیدوار هستیم در عمل به ملت ایران نشان دهیم که دولت قادر می‌تواند رشد اقتصادی متناسب با اقتصاد کشور را فراهم کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی با مسائل جدی روبرو شده است، افزود: از برخی از این مسائل به مشکلات ماندگاری تبدیل شده است که از آنها به بیماری مزمن اقتصادی یاد می‌شود و رفع آن نیازمند اصلاحات ساختاری جدی است.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه حل مسائل اقتصادی کشور نیازمند عزم همگانی است، تاکید کرد: راهکار حل مسائل اقتصادی کشور صرفاً اقتصادی نیست، بلکه شامل راهکارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همکاری قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی است.

جهانگیری گفت: حل مسائل اقتصادی و بالا بردن ظرفیت اقتصاد کشور یکی از مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که قدرت اصلی خود را از مردم می‌گیرد.

وی بیان کرد: در سال‌های اخیر علاوه بر مسائل ساختاری مطرح شده که همواره برای حل مشکلات اقتصادی بیان می‌کردیم، باید کارهای جدی و سیاست‌های اساسی برای حل این مسائل تعبیه می‌شد که برای تحقق این امر، در دولت یازدهم قدم‌های جدی برای حرکت اقتصاد کشور به سمت رشد پایدار، تورم پایین و اشتغالزایی برداشته شد.

جهانگیری با بیان اینکه هدف دولت بزرگ‌تر شدن اقتصاد کشور بود، افزود: طبیعی است این اقتصاد برای بزرگ شدن باید با رویکرد اقتصاد مقاومتی به برقراری تعامل با دنیا، بهره گیری از تمام ظرفیت‌های داخلی، دانش بنیان بودن و سهیم کردن مردم در امور بپردازد.

وی با بیان اینکه یقیناً یکی از اهداف ترسیمی هر حکومتی استقرار و اجرای عدالت است، تصریح کرد: متأسفانه در چند سال اخیر با ۲ پدیده تحریم‌های ظالمانه برای از پای درآوردن اقتصاد کشور و ویروس کرونا مواجه شدیم که به شدت اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داد.

جهانگیری اظهار کرد: در این دوره جنگ اقتصادی، متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تصمیماتی را اتخاذ کرده‌ایم و ممکن است بسیاری از این تصمیمات حتی با تصمیمات چهار سال نخست دولت دولت تدبیر و امید به دلیل آسیب ندیدن معیشت مردم در تضاد باشد.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: تلاش داشتیم به سمتی حرکت کنیم که دخالت‌های اداری در اقتصاد کشور را به ساز و کارهای اقتصادی متناسب با علم اقتصاد تبدیل کنیم.

وی با اشاره به اذعان مکرر اروپا و آمریکا چه در دولت قبلی و چه در دولت جدید به شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران، اظهار کرد: این موفقیت بزرگ متأسفانه با ایجاد سیاهی و ناامیدی در داخل کشور نادیده گرفته می‌شود.

جهانگیری با بیان اینکه می‌توانیم قدم‌های بلندی را برداریم، تصریح کرد: فشار حداکثری دشمنان شکست خورده و دولت قادر است که اقتصاد را به ریل اصلی خودش برگرداند و موجب رشد اقتصادی متناسب با اقتصاد کشور، فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال و کاهش تورم شود.

وی با تاکید بر اینکه کرمانشاه یکی از استان‌های پرظرفیت کشور است، افزود: دردناک است که استانی که از لحاظ تمدن، فرهنگ، تاریخ، آثار و منابع طبیعی و… جز شاخص‌های کشور است، نرخ آمار بیکاری بالایی و توسعه کمتری داشته باشد.

جهانگیری گفت: باید برای کرمانشاه اقدامات جدی صورت گیرد و دولت نیز از این قضیه حمایت می‌کند.

وی به آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی چهارم اسلام آباد اشاره کرد و افزود: برای این پروژه سرمایه گذاری ۵۴۵ میلیون دلار صورت گرفته است که محصول این پتروشیمی، مواد اولیه ده‌ها صنایع پایین دستی را تأمین خواهد کرد.

جهانگیری به ظرفیت‌های بخش کشاورزی کرمانشاه نیز اشاره کرد و گفت: صنایع تبدیلی این بخش باید متناسب با محصولات تولیدی در استان ایجاد شود که این امر می‌تواند دستاوردهای بزرگی را هم از لحاظ اشتغالزایی و هم خودکفایی در واردات برخی از اقلام از جمله واردات شکر نصیب کشور کند.

وی مهمترین مزیت کرمانشاه را هم مرزی با کشور عراق دانست و تاکید کرد: باید از سرمایه بزرگ هم مرزی با عراق و فعال بودن مرز رسمی پرویزخان حداکثر بهره را برد و نیز تصویب منطقه آزاد قصرشیرین می‌تواند نقش به سزایی در اقتصاد کشور ایفا کند.

گفتنی است؛، در پایان جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، صنعتی و کشاورزی در شهرستان‌های قصرشیرین، گیلانغرب، دالاهو، سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی توسط معاون اول رئیس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.