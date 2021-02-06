برد شیرین آوالان کامیاران مقابل حریف مازندرانی

به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور، عصر امروز با چهار دیدار به صورت همزمان آغاز شد و آوالان کامیاران به مصاف سرخ پوشان ساری رفت.

این دیدار در هوای برفی شهر کامیاران و ورزشگاه آزادی برگزار شد و گل آلودی زمین بازی تأثیر منفی بر کیفیت این دیدار گذاشت.

آوالانی ها در این دیدار بسیار سریع و توسط مهاجم زهر دار خود کیوان مارابی در دقیقه ۹ بازی به گل رسیدند. پس از آن به دلیل نا همواری زمین و شرایط سخت زمین مسابقه بیشتر بازی با ضربات بلند و پی در پی در جریان بود.

آوالانی ها در دقیقه ۳۶ نیز با شلیک علی فرهودی تیر دروازه رقیب را به لرزه در آوردند و در ادامه توسط همین بازیکن در دقیقه ۳۹ به گل رسیدند تا اختلاف را دوچندان کنند.

در نیمه دوم نیز دو تیم با تعویض لباس‌های خود پا به میدان گذاشتند.

این نیمه نیز به مانند هوای کامیاران بسیار سرد دنبال شد و بازی بیشتر درگیرانه و فیزیکی از سوی بازیکنان دو تیم پیش‌رفت.

برخلاف نیمه نخست در این نیمه توپی از خط دروازه‌ها نگذشت و این شاگردان فریدون فاتحی بودند که با برتری دو بر صفر از سد حریف مازندرانی خود گذشتند.