بحرین مدعی خنثی سازی ۲ عملیات تروریستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، وزارت کشور بحرین مدعی خنثی سازی ۲ عملیات تروریستی برای منفجر کردن دستگاه‌های خودپرداز در مناطق النعیم و جدحفص شد.

وزارت کشور بحرین در بیانیه ای ادعا کرد که این عملیات صبح روز چهارشنبه گذشته در دو زمان و مکان مختلف خنثی شد و تیم‌های خنثی‌سازی مواد منفجره موفق شدند بمب‌ها را از کار بیندازند.

این بیانیه می‌افزاید: پس از ایمن سازی دو مکان و بررسی صحنه جرم توسط تیم‌های مربوطه و کارشناسان پزشکی قانونی و سایر مراجع مربوطه، کار بازرسی و جمع آوری ادله و مدارک و جستجو و تحقیقات انجام شد که در پی آن شماری از مظنونان این دو حادثه دستگیر شدند.

وزارت کشور بحرین افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که دستگیرشدگان در این دو عملیات نقش داشته و برخی از آنها کار آماده سازی و برنامه ریزی و اجرا را بر عهده داشته‌اند.

وزارت کشور بحرین در عین حال از انجام اقدامات لازم برای ارجاع دستگیرشدگان به دادستانی خبر داد.