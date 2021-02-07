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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۴:۰۳

بحرین مدعی خنثی سازی ۲ عملیات تروریستی شد

بحرین مدعی خنثی سازی ۲ عملیات تروریستی شد

وزارت کشور بحرین مدعی خنثی سازی ۲ عملیات تروریستی برای منفجر کردن دستگاه های خودپرداز در دو منطقه در منامه پایتخت این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، وزارت کشور بحرین مدعی خنثی سازی ۲ عملیات تروریستی برای منفجر کردن دستگاه‌های خودپرداز در مناطق النعیم و جدحفص شد.

وزارت کشور بحرین در بیانیه ای ادعا کرد که این عملیات صبح روز چهارشنبه گذشته در دو زمان و مکان مختلف خنثی شد و تیم‌های خنثی‌سازی مواد منفجره موفق شدند بمب‌ها را از کار بیندازند.

این بیانیه می‌افزاید: پس از ایمن سازی دو مکان و بررسی صحنه جرم توسط تیم‌های مربوطه و کارشناسان پزشکی قانونی و سایر مراجع مربوطه، کار بازرسی و جمع آوری ادله و مدارک و جستجو و تحقیقات انجام شد که در پی آن شماری از مظنونان این دو حادثه دستگیر شدند.

وزارت کشور بحرین افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که دستگیرشدگان در این دو عملیات نقش داشته و برخی از آنها کار آماده سازی و برنامه ریزی و اجرا را بر عهده داشته‌اند.

وزارت کشور بحرین در عین حال از انجام اقدامات لازم برای ارجاع دستگیرشدگان به دادستانی خبر داد.

کد مطلب 5140753

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      قطعا کار کار تروریست هاست

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