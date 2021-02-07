ثروت ایلان ماسک این هفته ۱۱.۵ میلیارد دلار رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، مدیرعامل و مؤسس شرکت تسلا، ایلان ماسک، این هفته بیشترین سود از وال‌استریت را به خود اختصاص داد و با رشد سهام تسلا ۱۱.۵ میلیارد دلار به ثروت خود افزود.

گزارش عملکرد سه ماهه قدرتمند تسلا باعث شد سهام این شرکت در معاملات این هفته ۷.۴ درصد جهش کند.

همچنین افزایش قیمت هدف سهام تسلا از سوی تحلیل‌گر معروف ِ شرکت پایپر سندلر، الکساندر پاتر، به ۱٫۲۰۰ دلار باعث تقویت رشد قیمت سهام این شرکت شده است.

البته این هفته رشد سهام دیگر تکنولوژی باعث شد تا ثروتمندان دیگری هم به سود هنگفتی دست پیدا کنند. مؤسسان کوگل، سرگی برین و لری پیج این هفته به ترتیب ۱۰.۴ میلیارد دلار و ۱۰ میلیارد دلار به ثروت خود افزودند. سهام شرکت آلفابت، شرکت مادر گوگل، این هفته ۱۴ درصد جهش کرد.

ثروت مدیرعامل آمازون، جف بزوس هم این هفته علی‌رغم خبر کناره‌گیری او از مدیرعاملی شرکت در آینده نزدیک، با رشد ۴.۶ درصدی سهام شرکت، ۷.۷ میلیارد دلار افزایش یافت.