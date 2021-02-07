٣۵٠٠ وسیله گرمایشی و سرمایشی بین نیازمندان استان بوشهر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح یکشنبه در نشست با مسئولین استان بوشهر اظهار داشت: مددجویان مناطق محروم در اولویت خدمت‌رسانی این نهاد هستند.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۹ با توجه به نیازسنجی انجام‌شده از وضعیت زندگی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد ساکن در مناطق برخوردار و محروم و مرزی استان، بیش از دو هزار و ۲۰ دستگاه آبگرمکن با اولویت مددجویان مناطق محروم توزیع شده است.

لطفی ادامه داد: همچنین در طول زمستان امسال تعداد ۵۰۰ دستگاه بخاری نیز در میان مددجویان ساکن در مناطق محروم توزیع‌شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر یاد آور شد: در زمینه وسایل سرمایشی نیز تعداد هزار و ۴۰ دستگاه یخچال در اختیار مددجویان محترم و معزز قرارگرفته است.

لطفی اظهار داشت: به عنوان کمک به تأمین لوازم ضروری زندگی مددجویان تحت حمایت، از ابتدای سال جاری تاکنون ۳ هزار و ۵۶۰ وسیله سرمایشی و گرمایشی با اولویت نیازمندان ساکن در مناطق محروم و مرزی توزیع‌شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر ضمن قدردانی از مساعدت‌های مردم نیکوکار و نوع‌دوست هم استانی در زمینه کمک به تأمین لوازم ضروری مددجویان بیان داشت: بخشی از اعتبارات هزینه شده برای تهیه این لوازم ضروری زندگی از اعتبارات دولتی و بخشی دیگر نیز از محل کمک‌های مردمی و مساعدت‌های انسان دوستانه هم استانی‌های عزیز تأمین‌شده است.