نقص فنی ایربریج فرودگاه مهرآباد/ هواپیما و مسافران آسیب ندیدند

به گزارش خبرنگار مهر، برخی مسافران پرواز دیشب شیراز-تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر، از بروز دردسر برای مسافران این پرواز در هنگام استفاده از ایربریج و سپس پیاده شدن از درب دیگر بوئینگ ۷۳۷ هواپیمایی وارش خبر دادند.

بر این اساس موضوع را از ابراهیم مرادی مدیرکل فرودگاه مهرآباد پیگیر شدیم، وی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اتفاق دیشب این فرودگاه و اظهار نظر برخی مسافران مبنی بر وارد آمدن آسیب به هواپیما اظهار داشت: اینکه هواپیما آسیب دیده باشد، صحت ندارد.

وی افزود: ایربریج شماره یک مهرآباد دیشب موقع اتصال به هواپیما، دچار نقص فنی و لاک (قفل) شد. سیستم این ایربریج به گونه‌ای است که وقتی قفل می‌کند، دیگر امکان عقب یا جلو کردن آن وجود ندارد؛ از آنجایی که ایربریج نزدیک هواپیما شده بود و امکان باز کردن درب هواپیما از سمت ایربریج وجود نداشت، به همین دلیل طبق دستورالعمل این وسیله، مسافران در سلامت کامل از درب مقابل پیاده شدند.

عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: برای این هواپیما مشکلی ایجاد نشد و در حال حاضر در خط پروازی قرار دارد و شایان ذکر است سیستم ایربریج های فرودگاه طوری طراحی شده‌اند که در زمان بروز نقص فنی نیز به هواپیما یا مسافران آسیب وارد نکرده و به صورت اتومات از سرویس خارج شود.

مرادی تأکید کرد: اپراتوری این ایربریج ها دست شرکت فروشنده است و این شرکت تا ۶ ماه متعهد به انجام عملیات بهره برداری از سامانه‌های منصوبه است تا در صورت بروز نقصی، مراتب بررسی و رفع عیب شود.