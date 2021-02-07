  1. استانها
  2. تهران
۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۴۷

با حضور استاندار تهران؛

۳ پروژه با ۲۲ میلیارد تومان اعتبار در شهریار افتتاح شد

۳ پروژه با ۲۲ میلیارد تومان اعتبار در شهریار افتتاح شد

شهریار- ۳ پروژه با ۲۲ میلیارد تومان اعتبار با حضور استاندار تهران در شهریار افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه و همزمان با ایام الله دهه فجر انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران در شهریار حاضر شد و ۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان در این شهرستان مورد بهره برداری و افتتاح قرار گرفت.

گفتنی است که پروژه های افتتاح شده در قالب ۳ طرح آموزشی، فرهنگی و ورزشی بود که در شهرستان شهریار افتتاح شد.

بر اساس این گزارش افتتاح مدرسه شهید فخری زاده، افتتاح خانه فرهنگ کرشته و استخر شهدای غواص در شاهد شهر سه طرحی است که با حضور استاندار تهران در شهرستان شاهد شهر به بهره برداری رسید.

لازم به ذکر است که دبیرستان ۱۵ کلاسه شهید فخری زاده با اعتباری بیش از ۵۷ میلیارد ریال در زمینی به مساحت پنج هزار و ٧٠٠ مترمربع در شهرک وایین شهریار، خانه فرهنگ روستای کرشته نیز با اعتباری بیش از ١١٠ میلیارد ریال و یک استخر با اعتباری بیش از ۵۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات ارزش افزوده در شاهد شهر به بهره برداری رسیده است.

کد مطلب 5141030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها