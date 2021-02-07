۳ پروژه با ۲۲ میلیارد تومان اعتبار در شهریار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه و همزمان با ایام الله دهه فجر انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران در شهریار حاضر شد و ۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان در این شهرستان مورد بهره برداری و افتتاح قرار گرفت.

گفتنی است که پروژه های افتتاح شده در قالب ۳ طرح آموزشی، فرهنگی و ورزشی بود که در شهرستان شهریار افتتاح شد.

بر اساس این گزارش افتتاح مدرسه شهید فخری زاده، افتتاح خانه فرهنگ کرشته و استخر شهدای غواص در شاهد شهر سه طرحی است که با حضور استاندار تهران در شهرستان شاهد شهر به بهره برداری رسید.

لازم به ذکر است که دبیرستان ۱۵ کلاسه شهید فخری زاده با اعتباری بیش از ۵۷ میلیارد ریال در زمینی به مساحت پنج هزار و ٧٠٠ مترمربع در شهرک وایین شهریار، خانه فرهنگ روستای کرشته نیز با اعتباری بیش از ١١٠ میلیارد ریال و یک استخر با اعتباری بیش از ۵۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات ارزش افزوده در شاهد شهر به بهره برداری رسیده است.