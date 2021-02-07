سوال ملی از وزرای علوم و اقتصاد اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

- طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

- طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۶۶.۱.۳۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی

- طرح تشویق و حمایت از خیرین

- طرح تبدیل وضعیت پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدام ادواری

- طرح ممنوعیت به کارگیری افراد خارجی در باشگاه‌های ورزشی دولتی

- سوال ملی معین الدین سعیدی نماینده چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند و بخش مرکزی نیکشهر از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص علت کم توجهی وزارت علوم به کیفیت‌بخشی به آموزش‌های کاربردی مرتبط با مشاغل کشور

- سوال ملی سیدمصطفی آقامیرسلیم نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص عدم برنامه مناسب جهت بهره‌مندی از نظرات سرمایه عظیم علمی متشکل از ۸۰ هزار عضو هیئت علمی و بیش از ۳.۵ میلیون دانشجو جهت چاره‌جویی برای حل مشکل کشور

- سوال ملی شهریار حیدری نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عدم تحقق برنامه‌های وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله ارزش پول ملی، نابسامانی در بورس و اوراق بهادار، مشکلات عدیده گمرکات، سازمان خصوصی‌سازی، سهام عدالت و مناطق آزاد صنعتی و ویژه